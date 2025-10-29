El postre perfecto para el verano: cómo preparar chocomisú de manera fácil y rápida

Con las temperaturas cada vez más calurosas da ganas de comer algo rico y fresco. Si buscás algo dulce y fácil para preparar en casa la mejor opción es el chocomisú. Se trata de un postre que combina lo delicioso del tiramisú con la chocotorta y se puede comer helado.

Como preparar chocomisú, el postre helado perfecto para el verano

El influencer de cocina Edgardo Ríos (@mambrunense) compartió su receta para preparar de manera fácil, rápido y sin muchos ingredientes el chocomisú. Este postre frío se presenta como la opción perfecta para combatir las altas temperaturas del verano sin tener que resignar el comer algo dulce. Es ideal para llevar a una reunión de amigos o con familia, ya que rinde para varias porciones y no falla.

Ingredientes

20 vainillas.

500 ml. de café.

500 gr. queso crema firme.

500 gr. dulce de leche repostero y un poco más aparte para usar de relleno.

50 gr. chocolate rallado.

1 cda. cacao amargo.

Salsa de chocolate (opcional).

Preparación paso a paso

Mezclar en un bol las partes iguales de queso crema, el dulce de leche repostero y la ralladura de chocolate. Se puede utilizar la batidora eléctrica para hacerlo más rápido y que se integre mejor. Reservar. Por otro lado, preparar café. Reservar. Extender un cuadrado de papel manteca o aluminio en la mesa para empezar a armarlo. Humedecer de a una las vainillas en el café y extenderlas para formar la base del chocomisú. Esparcir el relleno sobre las vainillas con una cuchara o espátula con mucho cuidado, para no partir las vainillas. Agregarle un corazón de dulce de leche repostero. Ayudarse con los extremos del papel film para cerrarlo en forma de arrollado. Pasarlo a una fuente y llevarlo al freezer durante cuatro horas. Y ¡Listo! Ya lo podés servir y disfrutar.

Para servirlo se puede espolvorear con cacao amargo y añadirle salsa de chocolate

Tip: como decoración se puede espolvorear con cacao amargo y servir con salsa de chocolate. A la hora de cortarlo las vainillas son las que marcan cada una de las porciones.