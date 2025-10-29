Conitos de dulce de leche y bañados en chocolate: la receta más rica

Conitos de dulce de leche y bañados en chocolate.

Su tamaño podrá ser pequeño, pero es una bomba de sabor que explota en la boca. De lo que estamos hablando es de los conitos rellenos de dulce de leche y bañados de chocolate. Este manjar, muy fácil de preparar en casa, debería ser catalogado, sin miedo a equivocaciones, como una de las recetas más ricas de la pastelería. Es por eso que, sin más preámbulos, te compartimos los ingredientes y el paso a paso para hacerlos con tus propias manos.

Receta de conitos rellenos de dulce de leche y cubiertos de chocolate

Una receta que no puede fallar es la de conitos rellenos de dulce de leche y cubiertos de chocolate. Para quienes les agarra antojo de algo dulce por la noche, es una buena opción para tener guardada y disfrutar junto a una película en el sillón de casa, luego de una extensa jornada. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que tenés que seguir.

Preparar conitos de dulce de leche es algo muy fácil.

Ingredientes (rinde 20 unidades)

Para la base:

100 g de manteca

100 g de azúcar impalpable (glass)

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de harina 0000

1 pizca de sal

Para el relleno:

400 g de dulce de leche repostero (importante que sea firme)

Para la cobertura:

300 g de chocolate para cobertura (puede ser semiamargo, con leche o blanco)

1 cucharadita de manteca o aceite neutro (opcional, para darle brillo)

Preparación

Preparar la base:

Batí la manteca pomada con el azúcar impalpable hasta que quede una crema suave. Agregá el huevo y la esencia de vainilla, e integrá bien. Incorporá la harina y la pizca de sal. Mezclá hasta formar una masa tierna. Estirá la masa sobre la mesada ligeramente enharinada, de unos 3 mm de espesor. Cortá círculos de unos 4 cm de diámetro y colocá en una placa enmantecada o con papel manteca. Llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 10 a 12 minutos, hasta que apenas se doren los bordes. Dejá enfriar.

Armar los conitos:

Colocá el dulce de leche repostero en una manga con pico liso o rizado. Sobre cada tapita fría, formá un “cono” de dulce de leche (de unos 3–4 cm de alto). Llevá a la heladera o freezer por 20–30 minutos, para que el dulce de leche endurezca y luego sea más fácil bañarlos.

Cubrir con chocolate: