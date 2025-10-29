EN VIVO
Recetas de cocina

Conitos de dulce de leche y bañados en chocolate: la receta más rica

Paso por paso, te explicamos cómo preparar conitos rellenos de dulce de leche y cubiertos de chocolate en casa.

28 de octubre, 2025 | 21.38

Su tamaño podrá ser pequeño, pero es una bomba de sabor que explota en la boca. De lo que estamos hablando es de los conitos rellenos de dulce de leche y bañados de chocolate. Este manjar, muy fácil de preparar en casa, debería ser catalogado, sin miedo a equivocaciones, como una de las recetas más ricas de la pastelería. Es por eso que, sin más preámbulos, te compartimos los ingredientes y el paso a paso para hacerlos con tus propias manos.

Receta de conitos rellenos de dulce de leche y cubiertos de chocolate

Una receta que no puede fallar es la de conitos rellenos de dulce de leche y cubiertos de chocolate. Para quienes les agarra antojo de algo dulce por la noche, es una buena opción para tener guardada y disfrutar junto a una película en el sillón de casa, luego de una extensa jornada. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que tenés que seguir.

Preparar conitos de dulce de leche es algo muy fácil.

Ingredientes (rinde 20 unidades)

Para la base:

  • 100 g de manteca
  • 100 g de azúcar impalpable (glass)
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 g de harina 0000
  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 400 g de dulce de leche repostero (importante que sea firme)

Para la cobertura:

  • 300 g de chocolate para cobertura (puede ser semiamargo, con leche o blanco)
  • 1 cucharadita de manteca o aceite neutro (opcional, para darle brillo)

Preparación

Preparar la base:

  1. Batí la manteca pomada con el azúcar impalpable hasta que quede una crema suave.
  2. Agregá el huevo y la esencia de vainilla, e integrá bien.
  3. Incorporá la harina y la pizca de sal. Mezclá hasta formar una masa tierna.
  4. Estirá la masa sobre la mesada ligeramente enharinada, de unos 3 mm de espesor.
  5. Cortá círculos de unos 4 cm de diámetro y colocá en una placa enmantecada o con papel manteca.
  6. Llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 10 a 12 minutos, hasta que apenas se doren los bordes. Dejá enfriar.

Armar los conitos:

  1. Colocá el dulce de leche repostero en una manga con pico liso o rizado.
  2. Sobre cada tapita fría, formá un “cono” de dulce de leche (de unos 3–4 cm de alto).
  3. Llevá a la heladera o freezer por 20–30 minutos, para que el dulce de leche endurezca y luego sea más fácil bañarlos.

Cubrir con chocolate:

  1. Derretí el chocolate a baño maría o en microondas (de a intervalos de 30 segundos, revolviendo).
  2. Si querés un baño más brillante, agregá una cucharadita de manteca o aceite.
  3. Tomá cada conito frío por la base y sumergilo en el chocolate derretido hasta cubrirlo por completo.
  4. Dejá escurrir el excedente y apoyá sobre una rejilla o papel manteca.
  5. Llevá nuevamente a la heladera hasta que el chocolate solidifique.
