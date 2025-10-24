Solo 4 ingredientes: receta de dulce de leche casero sin azúcar para los desayunos y meriendas.

Existe una receta para preparar dulce de leche casero sin azúcar con tan solo cuatro ingredientes. Además, es muy fácil de preparar y queda exquisito. Esta es una alternativa para todas aquellas personas que no puedan consumir azúcar por problemas de salud, o bien que quieran comer más saludable.

A diferencia de los dulces de leche comprados, que tienen químicos y conservantes, este es totalmente casero. Para reemplazar el azúcar, se utiliza stevia, pero podés endulzar con lo que más te guste. Podés prepararla en su versión clásica, con leche de vaca en polvo, o bien con leche de coco en polvo en caso de que lleves una alimentación vegana.

Si sos intolerante a la lactosa, podés usar leche en polvo sin lactosa. La receta fue compartida por Dip House, creadora de contenido saludable. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video para seguir la receta al pie de la letra.

Receta de dulce de leche casero con solo 4 ingredientes

Ingredientes

1 taza de leche en polvo de coco o común.

1 tapita de endulzante (eritritol, stevia o el que uses).

1 cdita de esencia de vainilla.

1/4 taza de agua caliente.

Preparación