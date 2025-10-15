Aporta 17 gramos de proteina: receta de smoothie refrescante de frutos rojos para este verano 2026.

Existe una receta de smoothie de frutos rojos alto en proteínas, ideal para preparar este verano 2026. Cuando se acercan los días de calor, aparecen las ganas de tomar algo refrescante y rico. Este smoothie es ideal, ya que además de ser delicioso y aportar frescura, te suma 17 gramos de proteína, ideal si entrenás o querés aumentar tu masa muscular.

Este batido, a diferencia de los licuados a base de agua, tiene como ingredientes estrellas a la leche y el yogur. Así, queda de una textura entre líquida y espesa, que además de tener un sabor delicioso y aportarte una gran cantidad de proteínas, te genera saciedad. Además, es rico en antioxidantes, gracias a los polifenoles presentes en los frutos rojos.

La receta fue compartida por la nutricionista Ana Solano en su cuenta de TikTok y es muy sencilla de preparar en casa. Es ideal para acompañar en verano con alguna fruta, cereales, un tostado, galletitas o lo que más te guste. Se prepara a base de frutos rojos. Podés comprar por separado las frutillas y los arándanos o bien comprar frutos rojos congelados en dietéticas.

Receta de smoothie proteico de frutos rojos para este verano 2026

Ingredientes

1 taza de frutos rojos

150g de yogurt griego

200 ml de leche descremada

Canela

Esencia de vainilla

El endulzante de tu preferencia

Preparación