La receta económica de la torta matera sin TACC, para la merienda de fin de mes

Los últimos días del mes suelen ser un verdadero desafío a la hora de cocinar. Con el presupuesto ajustado, encontrar una opción que sea rica, rendidora y que no implique gastos extra en la panadería se convierte en una tarea clave. Para esos momentos, nada mejor que una torta casera que acompañe los mates y que pueda disfrutarse sin preocupaciones.
La torta matera sin TACC es una alternativa ideal: económica, fácil de preparar y completamente libre de gluten y lácteos, lo que la convierte en una receta inclusiva para toda la familia. En cuestión de minutos, con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complicadas, se obtiene un resultado esponjoso y delicioso. Su secreto está en el toque especial del dulce de membrillo, que le da sabor y una textura irresistible.
Ingredientes para un molde de 22 cm:
-
2 huevos.
-
150 g de azúcar.
-
70 cc de aceite.
-
1 cucharada de polvo de hornear.
-
130 cc de jugo de naranja.
-
250 g de premezcla sin TACC.
-
Dulce de membrillo a gusto.
Preparación paso a paso de la torta matera sin TACC
-
En un bol, colocar los huevos, el azúcar, el aceite y el jugo de naranja. Batir enérgicamente hasta integrar bien.
-
Incorporar el polvo de hornear y la premezcla, mezclando nuevamente hasta obtener una masa homogénea.
-
Agregar el dulce de membrillo en trozos o en hebras, según preferencia.
-
Volcar la preparación en un molde previamente aceitado y enharinado con premezcla.
-
Hornear a temperatura media durante 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio.
-
Dejar enfriar, desmoldar y servir acompañada de unos buenos mates.
Con esta receta, la merienda de fin de mes queda resuelta: una torta casera, económica, sin TACC y con todo el sabor de lo simple.