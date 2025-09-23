EN VIVO
receta

La receta económica de la torta matera sin TACC, para la merienda de fin de mes

Con pocos ingredientes, la torta matera es la opción ideal para una merienda rápida y rendidora.

23 de septiembre, 2025 | 17.47

Los últimos días del mes suelen ser un verdadero desafío a la hora de cocinar. Con el presupuesto ajustado, encontrar una opción que sea rica, rendidora y que no implique gastos extra en la panadería se convierte en una tarea clave. Para esos momentos, nada mejor que una torta casera que acompañe los mates y que pueda disfrutarse sin preocupaciones.

La torta matera sin TACC es una alternativa ideal: económica, fácil de preparar y completamente libre de gluten y lácteos, lo que la convierte en una receta inclusiva para toda la familia. En cuestión de minutos, con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complicadas, se obtiene un resultado esponjoso y delicioso. Su secreto está en el toque especial del dulce de membrillo, que le da sabor y una textura irresistible.

Ingredientes para un molde de 22 cm:

  • 2 huevos.

  • 150 g de azúcar.

  • 70 cc de aceite.

  • 1 cucharada de polvo de hornear.

  • 130 cc de jugo de naranja.

  • 250 g de premezcla sin TACC.

  • Dulce de membrillo a gusto.

La torta matera es una opción rápida y económica para la merienda.

MÁS INFO

Preparación paso a paso de la torta matera sin TACC

  1. En un bol, colocar los huevos, el azúcar, el aceite y el jugo de naranja. Batir enérgicamente hasta integrar bien.

  2. Incorporar el polvo de hornear y la premezcla, mezclando nuevamente hasta obtener una masa homogénea.

  3. Agregar el dulce de membrillo en trozos o en hebras, según preferencia.

  4. Volcar la preparación en un molde previamente aceitado y enharinado con premezcla.

  5. Hornear a temperatura media durante 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio.

  6. Dejar enfriar, desmoldar y servir acompañada de unos buenos mates.

Con esta receta, la merienda de fin de mes queda resuelta: una torta casera, económica, sin TACC y con todo el sabor de lo simple.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas