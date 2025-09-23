La receta económica de la torta matera sin TACC, para la merienda de fin de mes.

Los últimos días del mes suelen ser un verdadero desafío a la hora de cocinar. Con el presupuesto ajustado, encontrar una opción que sea rica, rendidora y que no implique gastos extra en la panadería se convierte en una tarea clave. Para esos momentos, nada mejor que una torta casera que acompañe los mates y que pueda disfrutarse sin preocupaciones.

La torta matera sin TACC es una alternativa ideal: económica, fácil de preparar y completamente libre de gluten y lácteos, lo que la convierte en una receta inclusiva para toda la familia. En cuestión de minutos, con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complicadas, se obtiene un resultado esponjoso y delicioso. Su secreto está en el toque especial del dulce de membrillo, que le da sabor y una textura irresistible.

Ingredientes para un molde de 22 cm:

2 huevos.

150 g de azúcar.

70 cc de aceite.

1 cucharada de polvo de hornear.

130 cc de jugo de naranja.

250 g de premezcla sin TACC.

Dulce de membrillo a gusto.

La torta matera es una opción rápida y económica para la merienda.

Preparación paso a paso de la torta matera sin TACC

En un bol, colocar los huevos, el azúcar, el aceite y el jugo de naranja. Batir enérgicamente hasta integrar bien. Incorporar el polvo de hornear y la premezcla, mezclando nuevamente hasta obtener una masa homogénea. Agregar el dulce de membrillo en trozos o en hebras, según preferencia. Volcar la preparación en un molde previamente aceitado y enharinado con premezcla. Hornear a temperatura media durante 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio. Dejar enfriar, desmoldar y servir acompañada de unos buenos mates.

Con esta receta, la merienda de fin de mes queda resuelta: una torta casera, económica, sin TACC y con todo el sabor de lo simple.