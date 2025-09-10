El rey Carlos III y el príncipe Harry se reencontraron después de casi dos años.

Finalmente, llegó el esperado encuentro entre el Rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, tras un distanciamiento que dura desde febrero de 2024. El monarca regresó a Londres desde su retiro en Balmoral y, con la agenda del Duque de Sussex libre hasta las seis de la tarde, se concretó una breve reunión en Clarence House, la residencia real.

Harry fue visto llegando a la residencia alrededor de las 17:20 horas, poco después de que Carlos III aterrizara en Londres procedente de Aberdeen, Escocia, a las 16 horas. El encuentro duró aproximadamente 55 minutos, un poco más extenso que la última reunión que tuvieron hace 19 meses y que solamente alcanzó los 45 minutos.

Tras la cita, el príncipe Harry asistió a la recepción de los Juegos Invictus, donde fue consultado sobre el encuentro y respondió escuetamente: “Él está muy bien, gracias”. Hasta ahora, no se conocen más detalles de esta reunión que, aunque breve, representa un paso adelante en una relación que parecía congelada.

El distanciamiento entre padre e hijo se remonta a febrero de 2024, cuando Harry viajó desde California a Londres al enterarse de que Carlos III padecía cáncer. Desde ese momento, el entorno del duque de Sussex manifestó su intención de reconciliarse. En mayo, Harry declaró a la BBC: “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”.

No obstante, la reconciliación no sería sin condiciones. Según fuentes, Harry llegó a Londres con tres demandas clave: la primera, que la seguridad de él y su familia sea garantizada y costeada por el propio monarca, aunque aún no se sabe cómo se manejó esta cuestión durante su viaje. La segunda apunta al control de la prensa, solicitando que Buckingham gestione todos los contactos con los medios para evitar filtraciones internas. Y la tercera condición implica que Meghan Markle recupere el tratamiento de Alteza Real, un protocolo difícil de negociar pero fundamental para el duque.

El príncipe Harry se reunió con su padre en Clarence House.

¿Habrá reunión con el príncipe William?

Por otra parte, no hay expectativas de un reencuentro similar con su hermano, el príncipe William. Durante los últimos días, sus agendas retuvieron separadas, con actividades en distintos puntos del Reino Unido. Incluso el lunes, en el aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II, cuando Harry visitó Windsor para dejar flores en la tumba de su abuela, William no estaba en casa.