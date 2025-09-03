En mayo pasado, la princesa Ariane de Países Bajos finalizó su Bachillerato Internacional en el United World College Adriatic, ubicado en la pintoresca localidad italiana de Duino. La joven de 18 años, hija menor de los reyes Guillermo y Máxima Zorreguieta, se graduó el mismo día que la infanta Sofía en Gales, pero decidió tomarse un año sabático, siguiendo el ejemplo de sus hermanas mayores Amalia y Alexia.

La Casa Real neerlandesa confirmó que Ariane aprovechará este tiempo para reflexionar y definir sus próximos pasos académicos y personales. Este período le permitirá también aumentar su participación en actos oficiales, mientras disfruta de un merecido descanso para viajar y crecer en su vida privada.

El pasado domingo, toda la familia real estuvo presente en el circuito de Zandvoort para apoyar la carrera de Fórmula 1, mostrando su compromiso con eventos nacionales y compartiendo momentos en familia. En ese evento, la reina Máxima sorprendió al responder en español a un periodista español, diciendo: "Bueno, mire, soy reina de Holanda, así que bueno... pero les deseo lo mejor a los dos. Eso sí, que no haya accidentes".

La próxima aparición pública de Ariane está prevista para el 16 de septiembre, cuando junto a su familia asistirá a la Sesión Conjunta de los Estados Generales en el Teatro Real de La Haya, reafirmando su rol dentro de la vida institucional del país.

Los antecedentes de años sabáticos en la realeza

Esta decisión de tomarse un año sabático no es inédita en la realeza holandesa. La princesa Amalia, antes de comenzar sus estudios en la Universidad de Ámsterdam, se tomó un tiempo para viajar y realizar prácticas, aunque la pandemia limitó sus planes. Por su parte, Alexia explicó que prefería esperar para planificar su futuro tras años muy intensos: "Quiero esperar un poco más para hacer planes de futuro. He tenido dos años repletos de acontecimientos, así que creo que lo mejor para mí ahora es tener un año sabático".

La práctica de tomarse un descanso tras el bachillerato también se observa en otras casas reales europeas. Irene Urdangarin, por ejemplo, trabajó como voluntaria en un proyecto de cooperación antes de empezar la universidad. En Reino Unido, William, Kate Middleton y Harry optaron por años sabáticos para vivir experiencias únicas: el heredero al trono trabajó en una granja en Mauricio y más tarde pidió un año para reflexionar tras su carrera militar, mientras Kate estudió arte en Florencia y Harry vivió en Australia trabajando en una granja de ovejas.

En Grecia, Olympia, nieta de los reyes Constantino y Ana María, también se tomó un año para explorar sus intereses en arte y fotografía antes de comenzar sus estudios universitarios en Nueva York. Similarmente, Maud Angelica de Noruega decidió dedicarse a la pintura, pasión compartida con su padre, durante su pausa académica.