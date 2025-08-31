La inesperada reacción de Máxima Zorreguieta cuando le preguntaron por Franco Colapinto: "No".

Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, protagonizó un momento curioso durante el Gran Premio de Zandvoort de la Fórmula 1, cuando fue consultada por la presencia de Franco Colapinto, el joven piloto argentino que corre en la máxima categoría, y que acompañó el evento desde los boxes.

Ante la pregunta de un cronista de ESPN, la reina respondió con una sonrisa nerviosa: “Todavía no lo conocemos”. La escena, captada por las cámaras, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde no faltaron las reacciones de los fanáticos argentinos sorprendidos por la respuesta de la monarca oriunda de Buenos Aires.

En otra entrevista, esta vez con DAZN, Máxima fue más diplomática. “Vamos a apoyar a Max Verstappen”, aseguró, en referencia al ídolo neerlandés y bicampeón mundial de Fórmula 1. Sin embargo, también tuvo un gesto conciliador hacia el joven piloto argentino: “Quiero que les vaya muy bien a los dos y, sobre todo, que no haya accidentes”.

Por qué Máxima Zorreguieta evitó hablar de Franco Colapinto

Su actitud se explica en el marco de su rol institucional. Como reina de los Países Bajos, Máxima evita tomar partido públicamente por figuras extranjeras, especialmente en un deporte donde el público local deposita toda su pasión en Verstappen, que corre ante su gente en Zandvoort y es un verdadero símbolo nacional.

Franco Colapinto, de 21 años, es una de las grandes promesas del automovilismo argentino y ya comienza a hacerse un nombre en Europa. Aunque la Reina Máxima todavía no lo conozca en persona, su carrera deportiva lo perfila como un futuro candidato a la Fórmula 1, lo que podría convertir este primer “no” en apenas una anécdota dentro de su ascendente trayectoria.