Con apenas 34 años, Lady Charlotte Wellesley se posicionó como una de las jóvenes más adineradas del Reino Unido, ubicándose en el tercer puesto entre los menores de 40 años con mayor fortuna. Su patrimonio, estimado en 3 mil millones de euros, supera incluso a figuras de la realeza como Kate Middleton o la princesa Leonor.

Pero, ¿Quién es realmente esta aristócrata que combina tradición y modernidad? Nacida el 8 de octubre de 1990, Lady Charlotte es hija del noveno duque de Wellington y de la princesa Antonia de Prusia, y además descendiente directa de la reina Victoria. Creció en la histórica Stratfield Saye House, ubicada en Hampshire, y recibió su educación en el exclusivo internado Wycombe Abbey, en Buckinghamshire, para luego graduarse en arqueología y antropología en la Universidad de Oxford.

Lejos de limitarse a su linaje, Charlotte también incursionó en el mundo de la moda, trabajando como productora junto a destacados fotógrafos. Su espíritu emprendedor la llevó a asociarse con el restaurador Juan Santa Cruz para diseñar el restaurante Casa Cruz en Notting Hill, que rápidamente se convirtió en un lugar favorito entre celebridades y amantes de la gastronomía.

Su patrimonio no sólo proviene de su familia ni de sus proyectos empresariales. La gran expansión de su fortuna se dio tras su boda en 2016 con Alejandro Santo Domingo, un financiero colombo-estadounidense multimillonario. La ceremonia tuvo lugar en España, en la finca del duque de Wellington, y contó con la presencia de miembros de la realeza española y británica.

Juntos, Charlotte y Alejandro son padres de dos hijos nacidos en 2017 y 2019. Esta unión consolidó aún más su posición como una de las figuras más influyentes y acaudaladas de la aristocracia contemporánea.

Lady Charlotte Wellesley está casada con Alejandro Santo Domingo.

La mudanza de emergencia de Kate Middleton y el príncipe William

Kate Middleton y el príncipe William podrían enfrentar la pérdida de su residencia debido a un peligroso incendio. El Reino Unido atraviesa una nueva ola de calor que eleva la preocupación por la seguridad en Windsor Great Park, donde se encuentra Adelaide Cottage, el hogar de los príncipes de Gales.

Las olas de calor en el país no cesan, y ya se han registrado cuatro hasta ahora, cada una implicando un riesgo creciente para la población y el entorno natural. Según el National Fire Chiefs Council, este año se duplicaron los incendios registrados en comparación con 2022, y las autoridades temen que esta tendencia continúe si las temperaturas no bajan.

Por ello, las autoridades emitieron una alerta naranja en Windsor Great Park tras alcanzar los 34 grados en la cuarta ola de calor, un nivel que incrementa la probabilidad de incendios forestales, especialmente en las áreas verdes del parque.

Este calor extremo no solo seca la vegetación, volviéndola altamente inflamable, sino que también pone en jaque la capacidad de respuesta contra incendios en el país, que no está preparada para tantas emergencias simultáneas en zonas urbanas y boscosas.

Los expertos advirtieron que propiedades como Adelaide Cottage están especialmente expuestas. Rodeada por césped seco y cerca del bosque, esta residencia histórica corre un riesgo significativo de ser alcanzada por las llamas, lo que pondría en peligro el hogar de los príncipes de Gales.