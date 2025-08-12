La princesa Marta Luisa de Noruega finalmente logró cerrar la operación.

Después de varios meses intentando vender la casa familiar ubicada en Lommedalen, la princesa Marta Luisa de Noruega finalmente logró cerrar la operación. Esta propiedad, que compartió con su fallecido exmarido Ari Behn y sus tres hijas, estuvo disponible en el mercado desde mayo pasado, aunque con altibajos en el proceso de venta.

Según confirmaron desde la inmobiliaria Sem & Johnsen, una familia con hijos compró la vivienda por 19 millones de coronas noruegas, que equivalen a algo más de un millón y medio de euros. El agente Ståle Ask Helland señaló que tanto el comprador como la princesa están satisfechos con la transacción y no brindó más detalles.

La venta no fue sencilla y estuvo marcada por un error en el anuncio original. La princesa no mencionó que una caseta de vigilancia y una cerca, instaladas temporalmente por razones de seguridad, deberían retirarse una vez que ella se mudara. Este detalle causó confusión y retrasos en la venta, ya que esas medidas estaban aprobadas solo de forma provisional.

En sus redes sociales, Marta Luisa compartió hace pocos días imágenes y descripciones de la casa, destacando su ambiente familiar y la conexión con la naturaleza: “Caballos, esquí, golf y actividades al aire libre, todo en un radio de 5 minutos. La casa adora las risas de los niños, las noches de juegos, de cine, de música, las fiestas de cumpleaños, las cenas familiares y las pijamadas.”

¿Por qué la princesa de Noruega vendió su mansión?

Su hija Leah Isadora comentó en la publicación que es “El mejor lugar”, mientras que Durek Verrett, su esposo y chamán, aseguró que extrañará ese “santuario”. Esta vivienda, construida en 1939 y adquirida por Marta Luisa en 2003, se encuentra a apenas 30 minutos de Oslo y cuenta con 455 metros cuadrados construidos sobre una finca de seis hectáreas rodeada de naturaleza.

La princesa decidió vender la propiedad en un momento de cambio personal y profesional. Tras dejar de representar oficialmente a la familia real y casarse con Verrett, Marta Luisa emprendió nuevos proyectos y parece querer cerrar esa etapa de su vida.

La casa fue testigo de momentos importantes: fue adquirida poco después de su matrimonio con Ari Behn, quien se suicidó en 2019, y fue el hogar donde crió a sus tres hijas. La princesa incluso habló públicamente sobre la depresión que sufrió tras la pérdida de Behn, y destacó que Lommedalen fue un refugio para toda la familia.