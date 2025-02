Donald Trump parece haber dejado de lado su enfrentamiento con el príncipe Harry. Hace un año, en una entrevista con The Express, el flamante presidente de Estados Unidos acusó al hijo menor del rey Carlos III de Reino Unido de "traicionar a la reina" y afirmó que no lo protegería. Sin embargo, ahora el mandatario aseguró que no tiene intención de "deportar" a Harry por ocultar su consumo de drogas en el pasado.