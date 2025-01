La postura de Kate es clara: prefiere que sus hijos estudiaran en escuelas mixtas y con enfoques educativos avanzados. Sin embargo, William, el padre de George, parece inclinarse por Eton, una elección cercana a su hogar en Windsor. La decisión final aún no se tomó, pero podría marcar un precedente en la familia real británica si George acaba asistiendo a un colegio mixto.

La posibilidad de que George no ingresara en un internado también sorprendió a muchos, ya que rompería con la tradición establecida durante siglos. Tanto su padre como su tío Harry eligieron no seguir los pasos de sus antepasados y no estudiaron en La Gordonstoun School (donde estudió Luca Prodan), un internado en Escocia. Si Marlborough se confirma como la opción elegida, George se convertiría en el primer futuro Rey británico en estudiar en un colegio mixto.

Las opciones preferidas de Middleton no son internados, sino escuelas de día, lo que lo que significa que George seguiría viviendo en casa y que, con su decisión, la futura Reina pulverizaría todas las tradiciones educativas de la familia real británica. “Con el año que ha tenido, es posible que quiera aprovechar cada gota de la infancia de George y arroparlo ella misma cada noche", dijo una fuente cercana a la princesa al Daily Mail.