Quién es el argentino que compuso un hit en los '80 y conquistó a Lady Di

Chris de Burgh, nacido en Venado Tuerto, Argentina, conquistó al mundo con su música.

En 1986, el mundo conoció una de las canciones más icónicas de la música pop: "The Lady in Red", pero lo que pocos saben es que el autor de este hit mundial es argentino, nacido en la provincia de Santa Fe. Su nombre es Chris de Burgh, un músico y compositor que logró trascender fronteras con su talento.

¿Quién es Chris de Burgh?

Chris de Burgh nació el 15 de octubre de 1948 en la estancia Las Magnolias, cerca de Venado Tuerto, Santa Fe. Hijo de un diplomático británico, Charles Davison, y de una secretaria irlandesa, Maeve Emily de Burgh, su vida estuvo marcada por los viajes y los cambios de residencia. Debido al trabajo de su padre, la familia de Burgh vivió en distintos países, lo que le permitió al cantante experimentar diversas culturas desde joven.

Los primeros años de Chris fueron en Argentina, pero pronto la familia se trasladó a países como Malta, Nigeria y Zaire. A los 12 años, finalmente se asentaron en Irlanda, donde el joven comenzó a formar su identidad musical.

Los inicios de su carrera

Chris de Burgh empezó su carrera en la música en la década de 1970. En 1974, actuó como telonero de la famosa banda Supertramp durante su gira "Crime of the Century". Al año siguiente, lanzó su primer álbum Far Beyond These Castle Walls, un trabajo que, aunque no tuvo una gran repercusión en Reino Unido ni Estados Unidos, ganó popularidad en Europa y América Latina, especialmente en Brasil y Argentina.

A lo largo de su carrera, De Burgh lanzó más de 25 álbumes de estudio y otros 9 recopilatorios y 4 en vivo. Su estilo melódico y su capacidad para conectar con el público lo posicionaron como un artista muy querido en diversos rincones del mundo.

The Lady in Red catapultó a Chris de Burgh al estrellato internacional en 1986.

"The Lady in Red": un tema que marcó historia

Aunque Chris de Burgh tuvo varios éxitos a lo largo de su carrera, fue The Lady in Red el que lo catapultó al estrellato internacional. La canción, lanzada en 1986, se convirtió en un himno romántico y es conocida por su emotiva letra, que habla sobre el amor y la admiración hacia una mujer especial.

Lo curioso de esta canción es que, aunque muchos pensaron que estaba inspirada en Diana Spencer, la princesa de Gales (más conocida como Lady Di), De Burgh confesó que en realidad estaba dedicada a su esposa, su musa y su amor.

A pesar de la confusión con Lady Di, la canción está dedicada a su esposa.

La confusión surgió cuando Lady Di, quien solía ser conocida como "la mujer de rojo", escuchó la canción y creyó que hablaba de ella. Durante un concierto privado, la princesa se acercó al cantante para agradecerle por la canción, aunque De Burgh le explicó que la protagonista era su esposa, no ella.

A pesar de esta aclaración, la conexión entre ambos fue tan fuerte que De Burgh y Lady Di entablaron una relación cercana. Incluso, el cantante estuvo presente en el funeral de la princesa y, en un concierto homenaje, dedicó The Lady in Red a su memoria.

Un legado que perdura

Más de 30 años después de su lanzamiento, The Lady in Red sigue siendo una de las canciones más queridas de la música internacional. Chris de Burgh, con su estilo único y su capacidad para emocionar a su público, dejó una huella imborrable en la música mundial.

Hoy en día, De Burgh tiene 76 años y sigue conquistando a sus fans cada vez que interpreta alguna de sus canciones, especialmente The Lady in Red, que ha tocado los corazones de muchas personas en los momentos más especiales de sus vidas.