Dolor en el cine y la televisión: murió un histórico actor a los 80 años.

El mundo del cine y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de un histórico actor. La novedad trascendió este miércoles 8 de enero y los seguidores del trabajo de él se mostraron muy conmocionados por esta pérdida. Incluso amigos y colegas salieron a darle su último adiós.

Se trata de Emilio Eceheverría, el famoso actor Mexicano que tuvo un memorable papel de "El Chivo" en la histórica película Amores Perros. Y aunque si bien la noticia se confirmó en las últimas horas, el actor falleció el pasado sábado 4 de enero a los 80 años.

Los motivos de su muerte aún no trascendieron y parece que su familia y allegados prefieren mantener un perfil bajo al respecto. Sin embargo, Gael García Bernal, actor que estuvo con él en Amores Perros, le dedicó unas sentidas palabras en Instagram: "Emilio Echevarría. ¡Aplausos que te acompañen! Todo mi amor a su familia, a él, y al misterio hermoso que creo en su vida".

Impacto por el anuncio del creador de Peaky Blinders para los fans de la serie: "No va a ser"

Buenas noticias para los incondicionales de Peaky Blinders. Su creador, Steven Knight, aseguró que la película dirigida por Tom Harper (Agente Stone) y aún sin fecha de estreno, no marcará el final de la saga protagonizada por Cillian Murphy (Oppenheimer). Recientemente, Netflix anunció que la película de Peaky Blinders había finalizado su rodaje. Pero lo que todos quieren saber es si, más allá de este filme, seguirán habiendo más historias sobre el clan Shelby. Y nadie mejor que el propio Knight para responder.

"Bueno, es una pregunta interesante, porque la película se estrenará y eso no será el final. No va a ser el final. Dejémoslo así", sentenció Knight, dispuesto a seguir abriendo camino para la franquicia. Y es que el showrunner reveló no hace mucho que ya tenía en mente una idea para un nuevo spin-off. "Nos vamos a centrar en la nueva generación en una serie que tendrá lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, ¿quién sabe?", comento, insinuando así la posibilidad de filmar una nueva serie durante una entrevista anterior con Paris Match.

Por ahora, la trama de la película de Peaky Blinders se mantiene bajo llave. Lo único que se sabe es que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una publicación en Instagram de Nadia Stacey, diseñadora de maquillaje y peluquería, parecía haber puesto al descubierto su titulo: The Immortal Man. Pese a que el filme, con guion del propio Knight, no cuenta aún con fecha de estreno prevista, se espera que llegue en 2025 o principios de 2026. Y, por otro lado, también supondrá el reencuentro de Murphy con Barry Keoghan, quienes ya trabajaron juntos en Dunkerque, de Christopher Nolan.

El elenco se completa con las incorporaciones de Rebecca Ferguson (Silo) y Tim Roth (Pulp Fiction) al universo de Peaky Blinders, además de otros rostros habituales de la serie, como Stephen Graham (Venom: El último baile), que volverá a encarnar a Hayden Stagg. Caryn Mandabach, Murphy y Guy Heeley, junto a Knight, son los productores de la cinta, mientras que Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren y David Mason ejercerán como productores ejecutivos.