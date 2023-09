Elecciones 2023: cuáles son los think tanks locales y globales que apoyan a Milei

Cómo es el mapa de influencias de fundaciones liberales y de extrema derecha que respaldan a la candidatura a presidente del líder de La Libertad Avanza y cuáles son sus conexiones.

Detrás de la motosierra, que Javier Milei asegura que pasará para achicar al máximo el Estado, y dos de sus propuestas económicas más cuestionadas como la dolarización y la eliminación del Banco Central, existe también una red de think tanks y fundaciones liberales y de extrema derecha que rodean al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA).

El entramado de organizaciones es complejo, pero dos entidades son las que más se repiten: la Fundación Atlas y la Libertad y Progreso. Pese a esto, fuentes que siguen de cerca la construcción nacional de Milei aclararon a El Destape que las dos entidades no tienen "ninguna" influencia en el armado de Milei y LLA y aclararon que "no forman parte" de la alianza mileista.

Sin embargo, en el Consejo Académico de la Fundación Atlas está la candidata a diputada y potencial canciller Diana Mondino, y, en el staff de la entidad, figura como investigador Eduardo Filgueira Lima, también señalado como eventual secretario de Salud de un gobierno del candidato antiestado y antiderechos.

En la página de este think tank figuran 25 artículos firmados por Milei, tanto para difusión por parte de la entidad, como publicados en medios periodísticos. Además, en 2018, el entonces economista mediático fue galardonado con el "Premio a la Libertad" que la fundación y red global suele entregar a dirigentes políticos, economistas y periodistas.

El caso de la fundación Libertad y Progreso es similar. El Consejo Académico tiene como presidente a Alberto Benegas Lynch (hijo), el economista liberal al que Milei reverencia y llama "gran maestro", mientras que entre los integrantes vuelven a figurar nombres del universo mileista: Mondino, Filgueira Lima, el asesor en Educación y potencial secretario de esa área, Martín Krause, y el integrante del equipo económico, abocado al plan de dolarización, Emilio Ocampo.

Coincidencia de nombres, pero también de ideas

Según señala el sitio web de la Fundación Atlas, cuyo director ejecutivo es Martín Simonetta, el think tank apunta a "liderar el cambio hacia una sociedad abierta basada en la defensa de la libertad individual, la existencia de límites institucionales a la acción del gobierno, la economía de mercado, la propiedad privada, la libre empresa y el estado de derecho".

Casi en sintonía con los discursos de Milei, en su visión estratégica propone retomar el legado de Juan Bautista Alberdi como inspirador de la Constitución de 1853, la cual -en poco más de medio siglo- "permitió transformar al desierto que era la Argentina en uno de los 10 países con mayor ingreso per cápita del planeta".

En diálogo con este medio, desde la Fundación Atlas señalaron que con Milei "hay una amistad", pero aclararon que la vorágine de su actividad actual y la campaña electoral les impide tener un trato más asiduo. "Hemos hecho actividades con él", recordaron.

Eso sí, explicaron que el estatuto de la fundación no les permite tener un candidato. "Después, los individuos son libres", explicaron, para luego señalar que también tienen vínculos con otros dirigentes, como los diputados nacionales Ricardo López Murphy o José Luís Espert. "En la fundación hay gente que es prodolarización y otros que dicen que no tiene que haber una moneda única", comentaron a manera de ejemplo.

En cuanto a la Fundación Libertad y Progreso, presidida por Agustín Etchebarne, su página web explica que "es un centro de investigación en políticas públicas creado a partir de la fusión entre CIIMA, Foro Republicano y Futuro Argentino". Según aclaran, son "una fundación sin fines de lucro, privada e independiente de todo grupo político, religioso, empresarial o gubernamental", que no aceptan "dinero del Estado" y sus "fondos provienen únicamente de aportes individuales de personas, fundaciones y empresas comprometidas con el futuro del país".

Qué es la Atlas Network

La Fundación Atlas y la Libertad y Progreso comparten vínculos con otros think tanks y organizaciones liberales y de derechas. Uno de ellos es la Atlas Network. Desde la Fundación Atlas de Argentina aclararon que no son la filial de la entidad estadounidense, más allá de que hicieron "actividades en conjunto". "Ellos son los que tienen plata", ironizaron.

La Atlas Network nació a comienzos de los 80 y fue fundada por el inglés Anthony Fisher, influenciado por otro economista liberal admirado por Milei, Friederch Hayek. Entre 1991 y 2018 el think tank liberal fue presidido por el argentino Alejandro Chafuen, que luego crearía otra entidad ultraliberal Acton. También es egresado de la Universidad Nacional del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), de donde egresaron y ocuparon cargos varios integrantes del staff de LLA, como Mondino, Krauze, Ocampo, Carlos Rodríguez y Roque Fernández.

"La Atlas Network es la más importante y por lo que vemos estuvieron bien activos en Argentina", señaló a El Destape Giancarlo Summa, periodista italo-brasileño que trabajó en las dos campañas a presidente de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil y es actualmente investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Según explicó, "están apoyando en América Latina una serie de institutos o pequeñas fundaciones a nivel nacional, con una visión hiperliberal de la economía, con esta idea de Estado mínimo, dando becas y apoyos a fundaciones nacionales, que a su vez hacen formación de cuadros jóvenes". La creación de cuadros y programa, sostuvo el investigador, tiene por objetivo, darle "intelectualidad académica, o un sustento teórico; algo que los diarios serios puedan tratar, no como si fuera algo de grupos marginales, sino algo respetable".

En ese sentido, la ayuda crea "un ambiente propicio para que esas ideas se propagan". Si bien puede haber dinero, Summa señaló que "es más difícil de interceptar porque en general es prohibido por las legislaciones". Por lo que si se mandan fondos, "es de manera clandestina". "Mucha plata para apoyar a la Atlas Network en Estados Unidos viene de los hermanos (Charles y David) Koch; super ricos, dueños de empresas de petróleo y tienen una agenda retrógrada, que niegan el cambio climático. Ellos ponen plata en Atlas para apoyar a gente como (el ex presidente de derecha de Brasil Jair) Bolsonaro y Milei", explicó Summa.

El artículo del portal Think Tank Network Research, publicado en 2022 y que habla de Milei y la "construcción de una nueva versión de Bolsonaro", informó que la Atlas Network "envió cerca de U$S 7.2 millones" para sustentar think tanks en Latinoamérica "entre 2010 y 2018". La propia red Atlas Network, en tanto, sostiene en su página web que aspira a un "mundo libre, próspero y pacífico donde los principios de la libertad individual, derechos de propiedad, gobierno limitado y mercados libres estén asegurados por el estado de derecho".

Qué otros think tanks globales apoyan a las fundaciones locales

Además de la Atlas Network, adhieren a la Fundación Atlas y la Libertad y Progreso, el Cato Institute, la Heritage Foundation y la Friedrich Naumann Stiftung. El primero es un think tank de Estados Unidos que promueve un libertarianismo extremo, al punto de enemistarse con el ex presidente Donald Trump.

El Cato Institute dedicó un texto a analizar a Milei, diferenciándolo de Bolsonaro, al que le criticaron sus “instintos estatistas”. En cambio, señalaron que el minarquista argentino "es diferente" y destacaron que es discípulo de Benegas Lynch hijo. De hecho, el economista -cuya definición de liberalismo es recitada como mantra en cada acto por el candidato de LLA- es profesor asociado, al igual que Krause.

Por otra parte, la Heritage Foundation es un think tank de Estados Unidos fundado en 1973 que tuvo fuerte influencia en el plan de gobierno del ex presidente Ronald Reagan y, décadas después de Trump. El vínculo fue tan aceitado que, en 2018, la Heritage celebró que durante el primer año de Trump en la Casa Blanca, el supuesto outsider que Milei quiere emular había aplicado "casi dos tercios" de las políticas que le fueron sugeridas por ellos, entre las que se encontraban la "libre empresa, gobierno limitado, libertad individual, valores tradicionales americanos y una fuerte defensa nacional".

De todos modos, señaló Summa, la Heritage y la Cato "en apariencia, están menos activas en Latinoamericana" y tienen "un trabajo mayor en Estados Unidos", siendo "las más importantes entre los conservadores". En cuanto a la Friedrich Naumann, está ligada al Partido de los Demócratas Libres de Alemania, de tendencia liberal, y que forma parte de la coalición del gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz.

Por otra parte, entre la lista de asociaciones vinculadas a la Fundación Atlas de Argentina figuran la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) de España, la Independent y The Foundation for Economic Education (FEE) de Estados Unidos, entre otras. Los dos think tanks estadounidense también promueven ideas libertarias.

En el caso de la Libertad y Progreso, suman al Archbride Institute, la Fundación Libertad, que preside el escritor Mario Vargas Llosa, y que es cercano al ex presidente Mauricio Macri; y la Fundación para el Progreso, liderada por el economista chileno Axel Kaiser, uno de los socios latinoamericanos de Milei. A estos se le suman el Fraser Institute; Property Rights Alliance; Poverty Cure; Red Liberal de América Latina; Fundación Responsabilidad Intelectual; CEDICE; México Evalúa; Help Argentina; la Asociación de Contribuyentes; y Federalismo y Libertad.

El espejo de Brasil

¿Cómo se acerca una de estas fundaciones a un candidato? Summa puso como ejemplo a Brasil y el ascenso al poder de Bolsonaro. "Es un trabajo que viene de antes de las elecciones, con esta creación de grupos ayudando a entrenar nuevos cuadros", explicó.

"En el caso de Brasil hubo ayuda del Partido Republicano, (el ex asesor de medios de Trump) Steve Bannon y los suyos, que los ayudaron con consejeros de desmanejo en redes sociales. Imagino que no debe haber sido diferente en Argentina, donde está (el consultor) Fernando Cerimedo. Este es uno que hay que seguir de cerca", continuó.

Cerimedo es dueño de La Derecha Diario, encargado tecnológico de LLA y uno de sus principales aportantes de campaña. De fuertes lazos con Jair y Eduardo Bolsonaro, el consultor denunció fraude en las elecciones de Brasil en las que Lula volvió al poder, aunque nunca pudo probarlo. Pese a ser uno de los estrategas de la derecha local, afirmó que no quiere parecerse a Bannon y negó tener vínculo con él.

"En el caso de Bolsonaro -retomó Summa- fue que participaron mucho de la agenda que terminó estando muy presente en los medios y redes sociales, con la agenda hiperliberal, de criminalización de la izquierda, etc. Fue un discurso de creación de un clima social en el que él pudo proyectarse", explicó.

Summa además señaló que "la extrema derecha en Latinoamericana está bastante unida". En ese caso, diferenció a la labor de fundaciones como la Atlas Network con el Foro de Madrid, creada por la formación española de derecha VOX. "Eso es iniciativa política. En el caso de VOX, trabajan con representantes de varios partidos y gobiernos", explicó y agregó: "Atlas es la que tiene una red global, tiene cerca de cien fundaciones en América Latina, pero según su sitio tiene 500 en el mundo. Su idea es crear una red internacional de gente que tenga esta visión: Estado mínimo y ningún control del estado." En Argentina, Milei parece haber sido su mejor alumno.