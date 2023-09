La queja de Fernando Cerimedo, el estratega digital de Milei: "Los privados no quieren quedar pegados a la derecha"

El cerebro comunicacional de Javier Milei opinó sobre la elección del candidato a presidente de La Libertad Avanza, el rol de La Derecha Diario y su grupo de medios en la campaña. Sus vínculos con el peronismo, los Bolsonaro y la toma de los poderes en Brasil.

El consultor Fernando Cerimedo es un engranaje claves en la estructura de campaña del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a las elecciones 2023. Tras manejar un conglomerado de medios, en el que el más conocido es La Derecha Diario, paso a integrarse al equipo del minarquista como encargado tecnológico y a coordinar el reclutamiento de fiscalización. Él afirma que trabaja "ad honorem", como "una forma de militancia". Según los registros de la CNE, realizó aportes de campaña "en especie" (es decir, no fue pagado con dinero) por un total de $6.115.208.

A través de su esposa se acercó a Milei, al que definió como "un tipazo". Vinculado con el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, denunció a través de las redes un supuesto fraude en las elecciones de Brasil, previo al asalto a los tres poderes en 2023. Pese a haber hecho videos denunciando supuestas irregularidades en los comicios, afirma que no instigó a la gente a que vaya al Capitolio. Se reconoce de derecha "por el lado económico y las libertades individuales" y repudia a otro modelo de arquitecto mediático de la derecha, como Steve Bannon ("No quiero parecerme y espero que nadie nunca lo haga acá").

Antes de ser uno de los estrategas del candidato ganador de las PASO, trabajó con la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y con el Partido Justicialista de La Matanza, el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, y el intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo. Definió como "decepción" el trabajo con la dirigente del PRO y afirmó haber estado "orgulloso de darles una mano" a los peronistas.

- ¿Por qué ganó Milei?

- La gente se siente estafada, durante muchos años lo sintió así. Y ahora viene una alternativa distinta. Del otro lado, lo que hay son los mismos de siempre. Si se ve la lista de Juntos por el Cambio, que supuestamente vienen a arreglar las cosas, terminan siendo los mismos de hace cuarenta años en diferentes cargos y partidos, y el gobierno es el gran responsable de la situación que hay. Entonces, la única salida que encuentra la gente es Javier representa lo nuevo en la política y una esperanza para terminar con un montón de flagelos, como la inflación como el exceso del gasto público.

Patricia (Bullrich )propone hacer un ministerio de la felicidad y la gente no quiere más, la gente está pasando hambre. No puede estar con esas cosas.

- ¿Con qué se va a encontrar Milei en este lapso entre las PASO a las generales?

- Nunca dejaron de atacarlo. De ahora a las PASO, canal de televisión que prendés, hablan de Milei y se pasean todos los candidatos hablando de él. Ninguno propone. Y él es el único que presentó un plan.

Sacaron una carta economistas, se juntaron supuestos intelectuales de Juntos por el Cambio a hacer un repudio del peligro de la democracia. Es lo mismo de lo que ellos se quejaban cuando los intelectuales K hablaban de eso. Los ataques de acá al día de la elección van a ser similares.

- ¿Milei suavizó su discurso después de las PASO?

- No. Trata de explicarla de otra manera, pero en el fondo sigue diciendo lo mismo. Por supuesto que muchas de las propuestas que se van haciendo se van a ir ajustando y ecualizando a medida que vamos teniendo información del contexto del país. Hoy hay 12,4% de inflación, posiblemente hayan muchas cosas que no se hayan tomado en cuenta con esto. En Argentina mañana te levantás y no sabés lo que va a pasar.

- ¿La fiscalización es un punto a mejorar?

- Es el punto a mejorar. El resto de la campaña camina sola, la gente se está ocupando de hacerla. Pero es clave que podamos tener resuelto el tema de la fiscalización.

- ¿El caudal de votos que sacó Milei en las PASO tuvo que ver con que los intendentes y gobernadores del oficialismo "durmieron" con la fiscalización?

- Yo creo que no se durmieron, porque nosotros no tuvimos una fiscalización importante. Tuvimos un robo de boletas super grande. Esa teoría de que nos cuidaron los votos, no se donde la sacaron.

La verdad es que hubo una distracción de hacer trampa, posiblemente, pero no tuvimos un reporte de que nos hayan cuidado los votos. No creo que se durmieron, sino que no pudieron contenerlo.

- ¿Tus medios están al servicio del candidato?

- No, los medios, que obviamente La Derecha Diario es uno de los principales, son de derecha: es inevitable hablar de Milei, esté yo o no en la estructura. El resto soy yo, dando una mano y mi estructura de agencia y empresas están por fuera. Yo estoy ad honorem, no hay inversión. Tampoco tengo tanta espalda para solventar solo una campaña.

-¿Qué porcentaje tienen las redes sociales en la estrategia comunicacional del candidato?

- Hoy es un 50% y un 50% es territorial. No se gana ninguna campaña en las redes, ni en el territorio, sino en las dos. De las redes se ocupa mucho la gente. Es un candidato que no se necesita inversión, porque no invertimos dinero. Tiene un volumen de público que se ocupa de hacer el trabajo de manera autónoma: gente que sube la selfie, el video cortado. Después territorialmente, las bajadas de Javier son muy masivas: trasmite mucha energía y eso a la gente le gusta mucho.

- ¿Las redes tienen una preponderancia mayor que los medios tradicionales?

- Sin dudas, hoy los medios tradicionales se han vuelto generadores de contenidos para poder replicar en redes sociales. Hoy no hay ningún canal de televisión que pueda tener un millón de personas viendo como tiene un video de Youtube en una hora. Las redes sociales se están comiendo completamente a los medios tradicionales.

- Vista la articulación entre La Derecha Diario y algunos influencers ¿se pueden organizar para atacar a un adversario político?

- No, sería muy evidente. Hay cosas que obviamente se levantan, como un economista de Patricia que en un Space dijo que no tenían equipos. No es una cuestión coordinada, nosotros medimos mucho el pulso de las redes y en base a lo que pasa ahí, se genera contenido. Si hay un tema que está circulando a nuestro público, que es muy similar al de Javier, se va a levantar.

Pero algo coordinado de atacar a un candidato, no. Se podría haber hecho, pero no tiene sentido. A la gente no le gusta. Qué finalidad tendría atacar a álguien si la gente se va a dar cuenta que es un ataque. Al contrario: es como le pasa a Javier, que todo el mundo lo ataca y la gente termina victimizandolo en vez de responsabilizandolo. Es una mala estrategia.

- ¿Tienen granjas de trolls?

- No, yo lo aclaré. Hace cuatro años que no se pueden usar para generar contenido. Te las bloquean, no te duran nada. No tiene sentido invertir tiempo en generar una cuenta para que en dos o tres días te desaparezca.

Nosotros usamos muchas cuentas para algo que se llama scraping: estar recorriendo otros perfiles, ver el timeline de otras personas para ver por donde pasa la conversacion. Es lo que se conoce como social listening. Hay muchas herramientas, que son carísimas, de 50 o 70 mil dólares, que hacen este trabajo. Nosotros no tenemos esa plata, entonces hicimos un desarrollo propio, utilizamos estas cuentas, que antes las utilizabamos para generar contenido o influenciar. Y lo único que hay que hacer ahora es recorrer a sus seguidores, ver de qué se estaba hablando y generar un reporte automático y ver por donde pasa la conversación. Eso lo hacen todos. Algunos pagando, nosotros con un desarrollo propio.

Tener trolls es una pésima estrategia. Esto no quita que haya gente que tenga tres o cuatro cuentas. Pero ahí de una organización, hoy no sirve. No hay sentido ni capacidad para hacerlo. Hoy los algoritmos están muy aceitados para detectar todas aquellas cuentas que no tengan un comportamiento humano y bajarlas. De hecho, nosotros reportamos cuentas cuando encontramos que son trolls.

- En una entrevista dijiste: "Quiero ser el Magnetto de la derecha" ¿Perseguís esa clase de influencia?

- Eso del Magnetto de la derecha lo puso el periodista, lo hizo en chiste, pero yo no lo dije. Más allá de esto, así como está La Izquierda Diario y un conglomerado de medios de izquierda, no estaría mal que haya alguno de derecha. Una derecha moderada, no rancia, extremista y ultraconservadora, que no es nuestra intención.

- ¿Qué entendés por derecha? Por ejemplo, en LLA conviven los Benegas Lynch, que tienen una formación de liberalismo económico, y la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que reivindica el terrorismo de estado en la última dictadura cívico militar...

- En realidad, Victoria no reivindica la dictadura, sino a las víctimas del terrorismo. Pero esa es una discusión que podés tener con ella. Pero es como en la izquierda está el socialismo, el comunismo y la extrema izquierda. Acá hay liberales, libertarios, conservadores y conglomeran a la derecha. También el liberalismo en Estados Unidos es de izquierda. La derecha tiene más que ver con cuestiones de libre mercado, no permitir que el Banco Central emita, cuestiones económicas; después en cuestiones sociales, más libertad, meritocracia. Tiene que ver más por ese lado.

- ¿O sea que tu identificación va más por el lado económico...?

- La derecha va más por el lado económico y de libertades individuales. Después está la discusión sobre cuál es la libertad y hasta qué punto llega. Yo creo que la sociedad argentina no está preparada para esa discusión, ni es momento de dar la discusión sobre qué es de izquierda o derecha. La discusión es sobre qué le funciona mejor al país.

Yo no tengo problema en decir que soy de derecha, pero si álguien lo decía hace dos años atrás era el diablo. Soy de derecha, pienso por ese lado, pero eso no quiere decir que no esté cien por ciento acuerdo con lo que hagan o digan personas de derecha como Trump, no es un fanatismo es una visión política. No coincido con el socialismo y el comunismo porque lo he visto en acción y creo que no es un buen camino.

- Trabajaste con gente del peronismo, como el PJ de La Matanza, Leonardo Nardini, Cristian Cardozo...

- ... muchos amigos, gente que respeto muchisimo. Conmigo, más allá de que te pueden gustar o no o nos puedan criticar, se portaron como excelentes seres humanos. Mucho más que con la gente de Juntos por el Cambio. No tengo nada de que arrepentirme, soy muy orgulloso de haberles dado una mano. Sigo trabajando con algunos de ellos en cuestiones de modernización y gestión.



- ¿Los Bolsonaro están colaborando actualmente con Milei?

- No, tienen bastantes quilombos en Brasil como para estar metiendose en Argentina. Está complicada allá la situación. No es que decimos que no necesitamos a nadie, sino que esta es una campaña muy argentina. Ahora Massa se trajo al equipo de comunicación de Lula, Adan Restrepo, que es una especie de Steve Bannon de la izquierda. Pero nadie lo menciona. No tendrían mucho para aportar, más allá de algún apoyo. (Jair) Bolsonaro apoyó abiertamente a Javier antes de las PASO.

- ¿Eduardo Bolsonaro brinda algún apoyo económico a tus medios?

- No, los medios los bancamos nosotros. De hecho, el costo que tenemos nosotros no es como un medio como se podría pensar Infobae. Parece porque tenemos un millón de usuarios únicos y trasciende.

Lo bancamos nosotros, con mi esposa. Casi todos son voluntarios y es mucho a pulmón de ellos. Es Google Ads. No hay financiamiento de pauta ni de nadie. Podríamos, pero vas a buscar plata con un privado y te dice 'pero se llama La Derecha, no quiero estar pegado con la derecha'. Entonces hace dos años que nos resignamos a buscar presupuesto.

Cerimedo (segundo desde la izquierda) al lado de Eduardo Bolsonaro

- En Brasil se te imputó por el intento de toma del Capitolio. ¿Cuál fue tu rol?

- Respecto a Brasil, el día anterior hice varios videos y lives que están en las redes diciendo que no vayan al Capitolio y que si van a protestar, que se queden frente a los cuarteles. Esa evidencia se presentó ante la justicia y la Corte Suprema de Brasil me sobreseyó. Habían miles de cuentas en apoyo, a mi nombre, cuentas con 300 seguidores que convocaban, pero no era yo.

- ¿En Argentina agitarían el fantasma del fraude en caso de no ganar Milei?

- Acá no va a pasar porque no va a haber fraude. Tengo que decir que de parte la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral hice ochenta y cinco mil pedidos de todo lo que te puedas imaginar y todo me lo han concedido. Me dieron toda la información que necesitamos para poder llevar a adelante un control exhaustivo de la elección. Nos abrieron las puertas con las empresas que intervienen, como INDRA o Starmatic. De mi parte, como responsable tecnológico de LLA, creo que no va a ocurrir un fraude. Tenemos el acceso como para poder corroborarlo.

Después si nos roban las eleccion, porque nos sacan las boletas y eso, se verá en cada punto. Pero no va a ocurrir un fraude como el que potenciaron en Brasil.