Elecciones 2023: cómo piensa el asesor de salud de Milei que sueña con un modelo privatizado

El ex subsecretario de salud de la Nación y de La Pampa Eduardo Filgueira Lima es el número puesto para un eventual gobierno de Milei. Cree que el PAMI debería competir con seguros privados, que "el hospital público tiene cautiva a la población" y que en el sistema de salud público "tres trabajan y dos se rascan".

En su plan de pasar una motosierra sobre el Estado en caso de ganar las elecciones 2023, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, vaticinó que sus planes para el área de salud incluyen la privatización de la atención sanitaria, un mecanismo para que se acuerde el honorario a pagar entre los médicos y los pacientes, y la degradación de la cartera de ministerio a secretaría, como ya sucedió en la era macrista.

Durante la presentación de su plan de gobierno, Milei estuvo acompañado de potenciales candidatos y ministros y referentes en algunas temáticas. En aquel momento, Eduardo Filgueira Lima no estuvo presente, pero fuentes cercanas a Milei confiaron a El Destape que "puede ser" tenido en cuenta como un posible secretario de Salud de un eventual gobierno libertario y ratificaron que es "el referente" de LLA en materia sanitaria.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Filgueira Lima fue secretario de Salud de la provincia de La Pampa entre 1993 y 2002, bajo la gobernación de Rubén Marín. En ese año fue designado subsecretario de Salud de la Nación durante la presidencia de Eduardo Duhalde. En 2019, firmó una solicitada de "intelectuales" que respaldaron la reelección del ex presidente Mauricio Macri. Es decir, otro "casta".

Además de sus actividades en el Estado, el médico pampeano difundió artículos con su visión sobre el área de salud en medios de comunicación y, fundamentalmente, en las páginas de dos entidades de pensamiento ultraliberal: la fundación Atlas y la Libertad y Progreso. Esta última tiene como presidente del consejo académico a quien Milei considera su mentor, el economista liberal Alberto Benegas Lynch (hijo), y en ella también conviven otros potenciales miembros del gabinete como Krauze y Diana Mondino, mencionada para la Cancillería.

Las propuestas y críticas del asesor de Milei

Filgueira Lima, miembro del consejo académico de la fundación Libertad y Progreso, también publicó un artículo en Clarín sobre una eventual reforma del sistema sanitario. En su planteo y en el marco de los "desafíos" de un eventual nuevo gobierno nacional, sostuvo que la "mayoría de los problemas derivan del subsidio a la oferta: la cautividad, conduce a mercados monopólicos, sobre la población".

"La función salud depende de las provincias y no ha sido delegada a la Nación. Las mismas debieran recorrer el camino hacia el aseguramiento de su población sin cobertura ni capacidad de pago. Financiando la demanda. Y la gente debería poder elegir libremente dónde requerir su asistencia. Una tarjeta magnética (como beneficiario de cualquier seguro) es solo un instrumento que mejoraría el acceso y no constituye una barrera, porque le otorga al individuo autonomía y libertad", planteó.

Además, en una entrevista con Radio Ciudad, replicada en la página de Libertad y Progreso, el pampeano habló de la tarjeta magnética con otro sinónimo: "voucher", el mismo que LLA planteó en su programa de gobierno para la educación. Sostuvo que el próximo Ejecutivo tiene "una gran tarea: liberar la población cautiva de las limitaciones que les imponen las obras sociales nacionales sindicales y el PAMI". "No es razonable que gran parte de esta población para acceder a un seguro privado necesite de un intermediario que se queda con buena parte de su cotización. O que deba perder sus aportes y pagar por fuera un seguro privado", opinó.

Respecto al PAMI, señaló que "en la ley 23.660 podría estar incorporada como debiera, como otra obra social en un mecanismo de competencia con otras y los seguros privados, no tiene por qué estar intervenido por intereses políticos y se realizan otras acciones que son de carácter político que sanitario". También afirmó que el sistema sanitario actual es "perverso" “porque "el hospital público tiene cautiva a la población" que "no tiene ningún otro lugar donde ir". Esto provoca que el centro de salud público "no tiene incentivos a la mejora".

Además de su ataque al sistema público de salud, Filgueira Lima se la agarró con los trabajadores: "El subsidio de la oferta es un tema muy peligroso porque permite la malversación de recursos, en el sentido de que la oferta se convierta en altamente demandante. El hospital público no tiene incentivos para mejorar. Todos sabemos que en un servicio en el que tres trabajan y dos se rascan"

Esas palabras sobre los trabajadores de la salud le valieron las críticas de la Agrupación Marrón de ATE–Corriente Izquierda en Salud (PTS e independientes) de La Pampa. Para los gremialistas, Filgueira Lima mostró "no solamente desconocimiento sobre la forma en que funciona una institución fundamental (especialmente durante la pandemia), sino además un profundo desprecio hacia la clase trabajadora". "Los trabajadores de salud recordamos con claridad cuando comenzó a imponerse el modelo de hospital de autogestión, en el que se planteaba que las instituciones de salud debían solventarse con los ingresos provenientes de las personas con capacidad de pago, obras sociales, el denominado arancelamiento hospitalario", señalaron desde la agrupación.

Según recordaron, "la Provincia (La Pampa) en esos años adhirió a decretos y leyes nacionales que impuso el gobierno de (el ex presidente Carlos) Menem", cuyas consecuencias "se sintieron en mayor medida en otras provincias donde la denominada descentralización llevo a que cientos de hospitales pasaran de la órbita nacional a la provincial y de esta a la municipal, achicándose de manera significativa sus presupuestos para brindar una atención de calidad a la población" y "donde también empieza la gran precarización laboral con los llamados planes Trabajar dentro del ámbito de salud publica y otros organismos del Estado".

Por otra parte, Filgueira Lima señaló que "debieran redefinirse las responsabilidades del hoy Ministerio de Salud", las cuales sintetizó: "compras e insumos a nivel nacional, creación de una agencia nacional de evaluación de tecnologías, definición de buenas prácticas de práctica clínica, asistencia técnica a las provincias para la implementación de sus seguros, representatividad ante organismos nacionales ONG´s e internacionales, creación de un sistema confiable de epidemiología y estadísticas, evaluación de programas eficientes y efectivos y la creación de un seguro nacional para enfermedades de alto costo y baja incidencia. Todo ello pasible de ser gestionado en base a agencias".

Pese a haber sido parte de gobiernos peronistas, Filgueira Lima también publicó en la página de la Fundación Atlas un artículo sobre la "mal llamada justicia social". En términos similares a los que se refiere Milei, el médico señaló: "La intervención estatal ha resultado así en todos los casos indeseable porque no ha logrado resultados a la medida de nadie, salvo de los intereses de la clase política que ha edulcorado su discurso con los postulados de la mal llamada 'Justicia Social' –que nadie puede definir bien, ni describir con precisión cuál es su alcance y medida– y por lo mismo ha cosechado los votos de todos a los que ha postergado concediéndoles migajas".

También se expresó sobre el debate por la legalización del aborto. Lejos de abordar los riesgos sanitarios, el ex funcionario de Salud volvió a insistir en el costo que le provoca al Estado. "Siempre es más beneficioso (en una sociedad educada en la prebenda estatal) 'socializar los costos', como ha sucedido y sucede en muchas oportunidades en nuestro país. Y cualquier normativa que habilite lo que supone de resorte de la vida individual, habilitará las demandas de cobertura por el conjunto social. Se trata del mismo contrasentido al que estamos habituados reiteradamente: 'Yo quiero hacer lo que quiero,.. pero también quiero que me lo paguen todos!'", lanzó, se supone, con ironía.

Qué pasaría con la salud en un gobierno de Milei

El ministerio de Salud, en un eventual gobierno de Milei, sería degradado a secretaría, quedando bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, que también nuclearía Educación y el área de niñez, y que quedaría bajo el control de Sandra Pettovello.

La plataforma electoral de LLA propone en el item salud "arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada", así como "promover leyes que permitan que tanto profesional como paciente puedan pactar honorarios a pagar".

"Debemos ir en el largo plazo a sistemas privados de salud y educación, y debemos aspirar a eliminar la asistencia social directa. Pero eso no puede ocurrir hasta que la Argentina sea un país próspero", sostuvo Milei en la presentación de su plataforma de gobierno.