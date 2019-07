Gritos, agresiones e insultos: la pésima semana de los "intelectuales" que firmaron la solicitada a favor de Macri

La semana pasada más de 150 "intelectuales" macristas firmaron una solicitada en apoyo a la reelección de Mauricio Macri. Pero tras ese acto, varios de ellos no tuvieron días siguientes calmos. Hubo de todo: desde cruces al aire, enojos, gritos y hasta un soborno en vivo. El repaso.

BRANDONI SACADO

El actor radical Luis Brandoni estalló en vivo y se lo escuchó notablemente enfadado en una entrevista con Iván Schargrodsky en Radio 10 este fin de semana.

“Me estás cuestionando, muchacho. No tengo ganas, yo firmo con la autoridad que me da la experiencia de vida. Apoyo y firmo y el que no esté de acuerdo, que no esté”, respondió el ex diputado por la UCR a las preguntas sobre la solicitada firmada en apoyo de la fórmula Macri-Pichetto.

NOVARO A LOS GRITOS CON DUGGAN

El periodista Marcos Novaro terminó a los gritos y atacó a Pablo Duggan en una nota en Radio Delta. El trato del periodista macrista fue tan malo que Duggan debió cortarle el teléfono.

"Mal final para la charla con Marcos Novaro cuando intentaba explicar su apoyo a Macri. Hacía tiempo que me pasaba algo así", tuiteó Duggan.

Mal final para la charla con Marcos Novaro cuando intentaba explicar su apoyo a Macri. Hacía tiempo que me pasaba algo así. @delta903fm #lamaquina pic.twitter.com/7aC4KAoti2 — Pablo Duggan (@pabloduggan) July 27, 2019

NEFASTA COMPARACIÓN DE ROZITCHNER CON MAJUL

El filósofo y asesor presidencial, Alejandro Rozitchner, lanzó una analogía lamentable al aire en entrevista con Luis Majul: "Mucha gente no se anima a decir que va a votar a Mauricio porque lo pueden insultar o acosar. Antes te secuestraban y torturaban: hoy esa misma fuerza es la que te insulta".

MEDIOS | Terrible barbaridad de Rozitchner, asesor de Macri: "Mucha gente no se anima a decir que va a votar a Mauricio porque lo pueden insultar o acosar. Antes te secuestraban y torturaban: hoy esa misma fuerza es la que te insulta"#CronicaAnunciadapic.twitter.com/5mEmhOpUHy — Juan Amorín (@juan_amorin) July 30, 2019

JUAN ACOSTA: DETENIDO POR LA POLICÍA Y UN SOBORNO EN VIVO

El actor militante de Macri fue detenido en plena Ruta 2. Iba manejando y dando una entrevista en vivo. Cuando termina el control, reveló: “Me paró la Policía. No puedo hablar por teléfono en la ruta, pero le dije que me estaban haciendo una nota”.

Según contó el actor, la oficial le dijo: “Mirá Juan no tenés la VTV y venías con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar”. “Le di dos gambas para el café, lo que pasa es que venía concentrado con ustedes que no me di cuenta. Voy a escribir un libro que se va a llamar `No me peguen soy macrista´”, concluyó Acosta.

Luego, Acosta se peleó hasta con periodistas de TN y terminó a los insultos: "No digan boludeces. Vos tenés que predicar con el ejemplo de no tirar mierda".

UNA BURRADA DE FERNÁNDEZ MEIJIDE

La ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de la Alianza Graciela Fernández Meijide afirmó en una entrevista que la defensora de los derechos humanos María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani negó la cifra de los 30 mil desaparecidos.

Pero la férrea defensora del gobierno nacional cortó el teléfono cuando el periodista Juan Martín Ramos Padilla desmintió que Chicha Mariani haya cuestionado la cifra de los 30 mil desaparecidos tal como decía Meijide. Padilla es el biógrafo de Mariani.

LA OFENSA DE ANDAHAZI

El escritor ultramacrista Federico Andahazi salió a burlarse de una enfermedad mental como la esquizofrenia. Fue en un editorial en Radio Mitre titulado “Cristina y Alberto: la esquizofrenia al poder”.

"En esta campaña donde el kirchnerismo está haciendo gala de una esquizofrenia que lo muestra en su esencia. ¿Será que está faltando el poder de la billetera?", afirmó sobre esta enfermedad mental que es crónica y afecta al 1% de la población mundial.

LA BURLA DE CAMPANELLA SOBRE EL HAMBRE EN ARGENTINA

El cineasta macrista Juan José Campanella se quejó de la campaña del frente de Todos, que hace eje en la "heladera de los argentinos" debido a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que sufrió el país por las políticas de Mauricio Macri.

En tono burlón contra un mensaje de Sergio Massa, Campanella lo llamó "voto heladera" y lo comparó con el voto a Carlos Menem en 1989 por la crisis que venía de la híperinlfación del alfonsinismo. "El voto heladera. Hijo del voto cuota de Menem, y hermano del voto plasma de Cristina. Yo creo que el argentino es mucho más que eso y los va a sorprender", afirmó el director de cine.

LA LISTA COMPLETA DE "INTELECTUALES"

Carlos Abeledo | Juan Acosta | Marcos Aguinis | Norberto Agulleiro | Sabrina Ajmechet | Rogelio Alaniz | Oscar Álvaro Cuadros | Federico Andahazi | Eduardo Antín (Quintín) | Nélida Archenti | Guadalupe Barúa | Juan Battaleme | María Belén Baudron | Diego Bernardini | Lilia Ana Bertoni | Marcelo Birmajer | Liliana Boscatto | Mercedes Boschi | Luis Brandoni | María Braun | Juan José Campanella | Mónica Casella | Sebastián Cavalitto | Marcelo Cavarozzi | Gabriela Ciccia | Estefanía Coluccio Leskow | Federico Coluccio Leskow | Eleonora Cresto | Guillermo Cruces | Leticia Cugliandolo | María Cristina Dasso | Liliana De Riz | Luis del Prado | Julio Dreizzen | María Eugenia Estenssoro | José María Fanelli | Antonio Federico | Damián Fernández | Luis Diego Fernández | Graciela Fernández Meijide | Osvaldo Ferrari | Eduardo Filgueira Lima | María Soledad Gago | Sebastián Galiani | Gonzalo Garcés | Luis García Valiña | Teresita Garetto | Mariano Garreta Leclercq | Carlos Gervasoni | Marcelo Gioffre | Ernesto Gore | Miguel Gorelik | Alexander Güvenel | Eduardo Henquín | Eduardo Hoffmann | Hugo Hopenhayn | Claudio Iglesias | José María Kleywegt | Santiago Kovadloff | Elsa Kraisman | Carlos Kreimer | Graciela Kuechle | Jorge Kurchan | Silvia Inés Lado | Luis María Lafosse | Alejandro Langlois | Raúl Lavié | Santiago Leiras | Juan José Llach | Esteban Lo Presti | Omar López Mato | María Eugenia López Mórtola | Andrés Malamud | Carlos Malamud | Lucía Malbernat | Alberto Marchi | Álvaro Martel | Oscar Martínez | Claudio Mascheroni | María Mendíaz | Cristina Mihovilovic | Gonzalo Miranda Aguiar | Federico Monjeau | Julio Montero | Juan M. Morales | Norma Morandini | John Múnera | Ana María Mustapic | Cecilia Noce | Rubén Noiosi | Marcos Novaro | Martín Oliveira | Jorge Ossona | Vicente Palermo | Gabriel Palumbo | Fernando Pedrosa | Carlos María Pérez | Patricia Piccolini | Sandra Pitta Álvarez | José María Poirier | Alejandro Poli Gonzalvo | Darién Prado | Luis Quevedo | María Rosana Ramírez | Silvina Regenhardt | Mario Reta | Diego Ríos | Rolando Rivera Pomar | Luis Alberto Romero | Luis Rotaeche | Elva Roulet | Marcelo Rozenberg | Emilio Saguir | Oscar Salvadores | Ricardo Salvatore | Tomás Santa Coloma | Ernesto Schargrodsky | Hanna Schiuma | Juan José Sebreli | Andrei Serbin Pont | Jorge Sigal | Marina Simian | Nicolás Simone | Pablo Sisterna | Ada Solari | Roberto Stimler | Pablo Tamborenea | Silvana Tenreyro | Federico Tiberti | Guillermina Tiramonti | Mariano Tommasi | Luis Tonelli | Ivana Tosti | Mariano Turzi | María José Valdez | Leonardo Valente | Enrique Valiente Noailles | Roberto Volpe | Catalina Wainerman | Martha Wolff | Eugenio Zanetti | Eduardo Zimmermann | Juan Zorraquín