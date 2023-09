Elecciones 2023: la peligrosa y violenta demostración de Milei en campaña

El candidato a presidente de La Libertad Avanza realizó una recorrida de campaña en Olavarría donde volvió a mostrarse con un elemento peligroso ante sus dirigentes y militantes.

De cara a las elecciones 2023, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, encabezó una nueva caravana de campaña, en la que hizo otra peligrosa y agresiva exhibición de violencia frente a su militancia.

El candidato que quiere pasar una motosierra al Estado recorrió el municipio de Olavarría, junto a la aspirante a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo; la jefa de campaña, Karina Milei; el armador nacional Carlos Kikuchi; la candidata a intendenta Celeste Arouxet y otros dirigentes de LLA.

Fue así que, según se difundió en un video, el minarquista volvió a mostrarse con una motosierra. Desencajado y al grito de "¡tiembla la casta!", el candidato blandió el artefacto prendido ante sus militantes.

Si bien en las imágenes no se aprecia si la motosierra tiene filo o no, la reacción de la hermana de Milei y de Píparo es de susto. No es la primera vez que se muestra con este elemento peligroso, ya que también la exhibió en La Plata esta semana.

Milei retomó la campaña tras el triunfo de las PASO, apuntalando a su candidata bonaerense, en aras de subir el caudal electoral en la jurisdicción más poblada del país. Mañana, el candidato antiestado y antiderechos comenzará su gira por otras provincias y encabezará una recorrida por San Luis.

El "plan motosierra" de Milei para las elecciones 2023: ¿cuánto costaría vivir sin subsidios?

Milei propone, entre otras cosas, achicar el Estado mediante la eliminación paulatina de subsidios. Un video de El Destape muestra cuánto costaría un día en la vida cotidiana si el libertario aplicara su "plan motosierra".

La intervención del Estado está desde que nos lavamos los dientes, si es que usamos una pasta del programa Precios Justos. Se trata de un acuerdo voluntario de precios en consumo masivo que establece una pauta del 5% mensual para todos los productos que comercializan las empresas que entran en el acuerdo.

También hay subsidios cuando se carga el agua para servir el mate, ya que el Estado asume el 70% del costo real de la tarifa de agua. Sin el subsidio, todos los ciudadanos deberían pagar casi $8000 por mes para mantener el servicio. Si se usa la pava eléctrica, hay que tener en cuenta que una tarifa de energía sin subsidios sería equivalente a multiplicar la factura final por cuatro en casos de ingresos medios y bajos; si se usa la pava tradicional, hay que usar el gas, y allí el Estado aporta, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares.

Si se viaja, por ejemplo, de la zona sur del Conurbano a la Ciudad de Buenos Aires, es usual tomarse el Tren Roca: sin el subsidio, el boleto de tren pasaría a costar casi $1000. Si al bajarse del tren se combina con el subte, se aplica el sistema Red Sube, que implica si tomás dos transportes públicos en menos de dos horas pagás 50% menos en el segundo viaje y, si tomás un tercero, la rebaja es del 75%. Sin los subsidios en transporte, un trabajador gastaría más de $45.000 por mes en este rubro.