Estas es las palabra que los hijos de Kate Middleton tienen prohibida

Recientemente, se reveló que a los hijos del príncipe William se les prohíbe decir una palabra en particular . Esta estricta regla fue impuesta por María Teresa Turrión Borrallo , la niñera e institutriz de los pequeños príncipes. Nacida en Palencia, España, María Teresa se trasladó al Reino Unido para recibir formación en el prestigioso Norland College de Bath.

Durante su preparación en el Norland College , María Teresa no solo aprendió a preparar biberones y a manejar de manera defensiva para escapar de los paparazzi, sino también recibió capacitación en psicología y defensa personal (domina el taekwondo!). Además, aprendió cómo hablarle a los niños y se le enseñó que ciertas palabras debían ser eliminadas de su vocabulario .

Una de esas palabras prohibidas es "Children", niño en español . Según Louise Heren , autora de " Nanny in a Book " , esta prohibición es una señal de respeto hacia los niños como individuos . María Teresa , quien vive con la familia del príncipe William en Adelaide Cottage, tuvo un rol fundamental cuando Kate Middleton fue diagnosticada con cáncer , haciéndose cargo de los príncipes por completo. Sin embargo, la niñera española tiene su propio departamento en Londres , donde disfruta de su tiempo libre.

El Príncipe William y Kate Middleton tuvieron tres hijos: dos varones y una mujer.

Tensión en la realeza británica por lo que quiere hacer Kate Middleton

La familia real británica sigue sin decidir el futuro educativo del príncipe George, heredero al trono. A lo largo de la historia, la formación de los futuros monarcas se rigieron por la tradición y se estudiaron en prestigiosos internados o colegios exclusivamente masculinos. Sin embargo, la llegada de Kate Middleton parece haber cambiado las reglas del juego.

Hasta el momento, se creía que el joven príncipe seguiría los pasos de su padre y su tío, estudiando en Eton College, pero recientes visitas de Kate a otros colegios desvelaron nuevas opciones. Marlborough College, la antigua escuela de la princesa de Gales, se perfila como la primera opción, aunque también se consideraron otras instituciones mixtas como el University College School y la escuela Highgate, ambas en Hampstead.

La postura de Kate es clara: prefiere que sus hijos estudiaran en escuelas mixtas y con enfoques educativos avanzados. Sin embargo, William, el padre de George, parece inclinarse por Eton, una elección cercana a su hogar en Windsor. La decisión final aún no se tomó, pero podría marcar un precedente en la familia real británica si George acaba asistiendo a un colegio mixto.

La posibilidad de que George no ingresara en un internado también sorprendió a muchos, ya que rompería con la tradición establecida durante siglos. Tanto su padre como su tío Harry eligieron no seguir los pasos de sus antepasados y no estudiaron en La Gordonstoun School (donde estudió Luca Prodan), un internado en Escocia. Si Marlborough se confirma como la opción elegida, George se convertiría en el primer futuro Rey británico en estudiar en un colegio mixto.

Las opciones preferidas de Middleton no son internados, sino escuelas de día, lo que lo que significa que George seguiría viviendo en casa y que, con su decisión, la futura Reina pulverizaría todas las tradiciones educativas de la familia real británica. “Con el año que ha tenido, es posible que quiera aprovechar cada gota de la infancia de George y arroparlo ella misma cada noche", dijo una fuente cercana a la princesa al Daily Mail.