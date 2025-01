Preocupación por lo que dijo una experta en la realeza sobre el rey Carlos

El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer en 2024.

El estado de salud del rey Carlos III de Reino Unido sigue preocupando a la población. A principios de 2024, se le diagnosticó cáncer y desde entonces se sometió a tratamientos de quimioterapia. Aunque públicamente muestra entereza y serenidad, según revela la experta en realeza Pilar Eyre las cosas no van tan bien como aparenta.

Según la periodista, a pesar de las recomendaciones médicas de no viajar debido a su delicado estado de salud, Carlos III decidió cumplir con su agenda y asistió a la cumbre royal en Auschwitz el pasado lunes 27 de enero. Aunque emocionado, su grave enfermedad no pasó desapercibida. "El estado de salud de Carlos empeora día a día. Aunque no se publican en ningún medio serio, corren rumores de que el avance de su cáncer es imparable", reveló Eyre.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre el tipo de tumor maligno al que se enfrenta el rey Carlos III, así como el pronóstico real y los detalles del tratamiento al que se somete. La Casa Real Británica eligió mantener en privado todo lo relacionado con la salud del monarca y solo emite comunicados con poca información.

La periodista Pilar Eyre destacó que el viaje de Carlos III a Australia en noviembre del año pasado complicó aún más su situación. Los médicos accedieron a interrumpir el tratamiento durante once días, pero esto provocó un retroceso en su estado de salud. Desde entonces, sus apariciones públicas son muy limitadas y se sospecha que muchas de las imágenes difundidas están retocadas.

La situación actual de Carlos III es comparada con la de su abuelo, Jorge VI, padre de la reina Isabel II. Según Eyre, la Corona Británica siempre prefirió ocultar la realidad hasta el último momento. A pesar de que Jorge VI padeció un "cáncer muy agresivo" y falleció pesando solo 50 kilos, su muerte fue anunciada como consecuencia de un infarto, mientras dormía.

Carlos III rompió en llanto durante el aniversario de la liberación de Auschwitz.

La sorprendente reacción de Kate Middleton por lo que pasó con el príncipe William

El príncipe William y Kate Middleton fueron a un acto en recuerdo de las víctimas del Holocausto en Londres esta semana. Durante la recepción, se encontraron con 50 supervivientes de los campos de concentración, lo que generó imágenes muy emotivas.

Durante este encuentro, la princesa de Gales charló con Robert George Berkowitz, un superviviente del Holocausto, quien le dijo: "¡William es el hombre más afortunado del mundo por tenerte!". La princesa respondió riendo: "¡Se lo diré!".

Kate Middleton decidió unirse a su esposo príncipe en este importante día, que conmemoraba el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz. Durante el acto, la princesa se mostró encantadora y cariñosa, repartiendo abrazos y manifestando lo bueno que era poder estar allí. Por otro lado, el heredero al torno británico destacó la importancia de estar presentes en este tipo de eventos.

Además, el acto fue la oportunidad perfecta para que Kate Middleton se reencontrara con Yvonne Bernstein y Steven Frank, dos testigos del horror del Holocausto a quienes la Princesa había fotografiado en 2020. Yvonne agradeció a Kate su presencia en la cita y Kate espondió: "Fue un placer para mí venir a ver a una vieja amiga".