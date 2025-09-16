El fenómeno en redes sociales: cómo Venus Psíquica pasó de ser una vidente desconocida a viralizarse en Argentina

La figura de Venus Psíquica ganó gran notoriedad en los últimos meses, especialmente en redes sociales, tras difundir visiones vinculadas a la política argentina. Entre sus declaraciones más resonantes se encuentran las predicciones sobre la posible "renuncia" de Javier Milei a la presidencia de la Nación, lo que generó un amplio debate en la opinión pública.

El fenómeno de Venus Psíquica en redes sociales

Venus Psíquica, cuyo nombre real es Rosa Pascal, es una vidente uruguaya que se consolidó como una voz llamativa en el mundo esotérico gracias a sus predicciones. Su popularidad creció al anticipar el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas y también la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

A partir de estos aciertos, comenzó a ganar miles de seguidores que siguen con atención cada una de sus apariciones en transmisiones en vivo y publicaciones. La viralización de sus mensajes convirtió sus declaraciones en tema de conversación constante en foros, medios y plataformas sociales.

Las visiones sobre Javier Milei y su futuro político

Entre las revelaciones más comentadas de Venus Psíquica se encuentran las que apuntan directamente al destino del actual mandatario argentino. La vidente sostuvo que, al conectarse espiritualmente con el “alma” de Javier Milei, observó señales de un inminente alejamiento de la Casa Rosada.

Según sus palabras, los próximos meses serían determinantes para el futuro político del Presidente, mencionando específicamente septiembre y octubre de 2025 como momentos clave. “Más de eso, no va”, aseguró, al detallar que durante su visión percibió fuertes conflictos judiciales y tensiones internas en el entorno presidencial.

"Yo dije los próximos meses, octubre, septiembre. Más de eso, no va. Cuando hago mi videncia los veo a ellos y tienen problemas en la Justicia. Cuando entro al alma de Milei, él mira a su hermana y se queda como loco y grita", señaló Venus Psíquica.

Cómo interpreta Venus Psíquica sus revelaciones

De acuerdo con su testimonio, el contacto espiritual que establece no siempre es igual con todas las personas. En el caso de Karina Milei, a quien también intentó acceder durante su práctica, señaló que su alma resultó “más dura y oscura”, lo que habría dificultado la lectura. En contraste, explicó que la conexión con el Presidente le permitió visualizar con mayor claridad los episodios de tensión que, en su visión, adelantarían un quiebre en su gestión.

Un estilo particular de lectura espiritual: las diferencias entre la conexión con Javier Milei y Karina Milei.

Este tipo de explicaciones forman parte del estilo particular de Venus Psíquica, que combina descripciones místicas con interpretaciones sobre la vida pública de figuras políticas y deportivas.

Las predicciones más recordadas de Venus Psíquica

Antes de enfocarse en el futuro de Javier Milei, la vidente ya había sorprendido con anuncios que luego fueron relacionados con hechos concretos. Entre ellos, la llegada del libertario al poder y el título mundial de Argentina en Qatar fueron los que más repercusión tuvieron.

Estos antecedentes reforzaron su imagen de referente dentro del universo esotérico regional, donde sus palabras son seguidas tanto por quienes creen en sus visiones como por quienes las observan con escepticismo pero reconocen su impacto mediático.

El caso de Venus Psíquica refleja cómo los fenómenos esotéricos encuentran un lugar en la conversación pública, sobre todo cuando se vinculan con temas de alto interés social y político. Sus predicciones sobre el Presidente argentino alimentan debates, generan polémicas y despiertan la atención de miles de usuarios que consumen este tipo de contenidos virales. Más allá de las creencias personales, el crecimiento de su popularidad muestra el peso que tienen las redes en la difusión de este tipo de predicciones y vaticinios.