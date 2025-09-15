La vidente Venus Psíquica predijo cómo será el nuevo gobierno "después de que renuncie Milei".

La vidente del momento Venus Psíquica lanzó una nueva premonición que impacta en todo el arco político argentino, ya que se refiere directamente al futuro del presidente Javier Milei en la gestión de Argentina. Luego de haber establecido que el jefe de Estado va a renunciar, la mujer estableció cómo le irá al Gobierno que lo sucederá en el poder.

"Hoy 14 de septiembre de 2025, quiero aclarar a todos, sobre todo a las personas de Argentina, que ayer hicimos una videncia donde vimos una Argentina que se recupera paulatinamente económica y socialmente, en todos los sentidos, después del nuevo Gobierno. Eso quería aclarar. El nuevo Gobierno después de que renuncie el presidente Milei", sostuvo Venus Psíquica. Según la vidente, Javier Milei renunciará a la presidencia y un nuevo mandatario guiará el futuro de los argentinos.

Días atrás Venus Psíquica había deslizado que se avecina la "renuncia" de Milei. "Yo dije los próximos meses, octubre, septiembre. Más de eso, no va. Cuando hago mi videncia los veo a ellos y tienen problemas en la Justicia. Cuando entro al alma de Milei, él mira a su hermana y se queda como loco y grita", sostuvo.

Qué dice Venus Psíquica sobre "los recursos del suelo argentino"

En otra parte de su último mensaje a toda su comunidad de seguidores, Venus Psíquica se refirió al futuro económico de Argentina con una lectura que no pasó desprevenida: "En mi videncia también les decía que Argentina va a negociar con todas las potencias del mundo -China, Estados Unidos- y va a vender parte de sus suelos para ayudar a salir adelante. Veo en mi videncia del 2026 una Argentina que se recupera económicamente con la riqueza de los suelos".

"En varias provincias del interior de Argentina se va a encontrar mucha riqueza en la tierra y se va a vender para la elaboración de energía eléctrica", cerró Venus Psíquica, quien en las últimas semanas se consolidó como uno de los personajes mediáticos más curiosos a seguir por su particular lectura del futuro en Argentina.