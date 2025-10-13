Asombro por el perfume masculino que más cumplidos recibió en 2025, según los expertos

El aroma que es furor este año entre los expertos es una reinterpretación del clásico perfume Acqua di Giò.

El 2025 trae consigo una fragancia masculina que se destaca por su combinación perfecta entre versatilidad, duración y aroma. Según Agustín Correas, influencer experto en perfumes, el Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum de Giorgio Armani es el que más cumplidos genera y el más masculino del año. Además, el argentino destacó su aroma agradable y su duración, que puede extenderse hasta seis u ocho horas en condiciones normales.

En uno de sus videos en Instagram, Correas confesó: “¿Quieren saber cuál es para mí el mejor perfume para hombre del 2025, el más versátil, el más masculino, el más atractivo y que más cumplidos te da? Estoy hablando del clásico y nunca bien ponderado Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum”. “Me volvió loco lo rico que es, lo bien que dura, la cantidad de cumplidos que me dio en la oficina. No es ningún perfume raro. Es bien clásico”, aseguró.

Además, resaltó que esta fragancia es ideal para usar todos los días, ya sea en la oficina, para salir a trabajar o para momentos casuales. “Es un perfume ultraversátil, todoterreno total, masculino”, dijo convencido. La historia de esta fragancia icónica se remonta a casi 30 años atrás, cuando Giorgio Armani se inspiró en una visita a la isla italiana de Pantelleria, cautivado por su mar cristalino. En ese momento creó el Acqua di Giò original, que ahora se reinventa con esta versión Profondo.

Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum combina notas marinas saladas con esencias de ciprés, lavanda y romero, que le aportan un carácter fresco y adictivo. La fragancia se presenta en una botella de vidrio esmerilado que refleja su esencia acuática. Para quien quiera probar esta fragancia, en Estados Unidos su precio varía entre US$83 y US$155, dependiendo del tamaño y el punto de venta, ya sea en tiendas oficiales de Armani o plataformas online como Amazon y eBay.

El Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum es el perfume de hombre que más cumplidos recibió este año.

Los mejores cinco perfumes para dar imagen de jefe y marcar presencia en las reuniones laborales

La elección de una fragancia trasciende el gusto personal, convirtiéndose en un canal sutil pero efectivo para la proyección de valores e intenciones en diversos contextos, especialmente en el ámbito profesional. En el entorno corporativo, el perfume se asocia directamente con cualidades como el liderazgo, la presencia y la confianza.

Expertos en perfumería han identificado un conjunto de fragancias que se consideran óptimas para transmitir una imagen de seguridad y autoridad en reuniones de negocios, particularmente en mercados como el de Estados Unidos. Según Isra Moreno, un reconocido creador de contenido especializado en perfumes, existen cinco referencias formuladas con aromas potentes que conjugan notas de madera, cuero y especias, lo que las hace idóneas para evocar una sensación de dominio y respeto en el ambiente laboral.