Inesperada pausa de The Last of Us: qué pasó con la temporada 3 y cuándo volvería el rodaje.

El rodaje de la tercera temporada de The Last of Us fue interrumpido en Canadá y rápidamente comenzaron a circular rumores sobre una posible cancelación. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. HBO no canceló la serie, sino que estableció una pausa temporal en la producción que ya estaba contemplada dentro del cronograma de trabajo.

La tercera temporada de la exitosa adaptación del videojuego de Naughty Dog comenzó a filmarse en Vancouver durante marzo de 2026 y continuará en producción durante gran parte del año. No obstante, desde el 1 de junio los trabajos quedaron suspendidos temporalmente y está previsto que se reanuden a fines de junio o principios de julio.

The Last of Us fue interrumpido en Canadá por el impacto logístico del Mundial 2026.

¿Por qué se frenó el rodaje?

Aunque HBO no emitió un comunicado detallando los motivos, diversos medios especializados coinciden en que la pausa estaría relacionada con el impacto logístico que generará el Mundial de Fútbol 2026 en Vancouver, una de las ciudades anfitrionas del torneo. La llegada masiva de turistas y las restricciones urbanas dificultarían la filmación de escenas en espacios públicos, por lo que la producción habría optado por detener momentáneamente los trabajos.

La situación generó confusión porque algunos reportes iniciales hablaron de una "cancelación" del rodaje. Sin embargo, registros de producción de Columbia Británica muestran que se trata de una interrupción temporal y programada, no de un cierre definitivo del proyecto.

La temporada 3 sigue en marcha

Lejos de estar en peligro, The Last of Us ya había sido renovada oficialmente por HBO antes incluso del estreno de su segunda temporada. La cadena confirmó la continuidad de la serie en abril de 2025, apostando a seguir desarrollando la historia basada en The Last of Us Part II.

Además, HBO mantiene como objetivo estrenar los nuevos episodios durante 2027. Casey Bloys, máximo responsable de contenidos de HBO y HBO Max, ya había adelantado que la tercera temporada forma parte de los planes de programación para ese año.

Tras los acontecimientos de la segunda temporada, la historia dará un giro importante. Todo indica que los próximos episodios estarán centrados en Abby, el personaje interpretado por Kaitlyn Dever, replicando la estructura narrativa del videojuego original. Ellie seguirá siendo una figura clave, pero la trama explorará la otra cara del conflicto y profundizará en nuevos personajes y facciones.

Incluso existen versiones que indican que la historia podría extenderse más allá de esta entrega, aunque HBO todavía no confirmó si habrá una cuarta temporada o si el relato concluirá con la tercera.