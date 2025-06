The Last of Us 3: cuándo se estrena la tercera temporada de la serie de HBO Max.

Desde su debut, The Last of Us se convirtió en una de las producciones más aclamadas de HBO Max. Con una adaptación fiel al videojuego y actuaciones que dejaron huella, la serie logró consolidarse como un fenómeno cultural tanto para fanáticos del gaming como para quienes descubrieron la historia por primera vez en la pantalla.

Luego de una segunda temporada que dejó a la audiencia en vilo con su impactante cierre, una sola pregunta resuena con fuerza entre los seguidores: ¿cuándo se estrena la temporada 3 de The Last of Us?

Cuándo se estrena The Last of Us 3 en HBO Max

Aunque todavía falta para su regreso, HBO Max ya trabaja en la tercera temporada de The Last of Us, que ya fue confirmada oficialmente por los responsables de la serie. La producción de los nuevos episodios comenzará a mediados de 2025, durante el verano del hemisferio norte, lo que permite proyectar su posible estreno entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Si bien no hay una fecha exacta, todo indica que el calendario de rodaje y postproducción se extenderá por al menos un año y medio.

The Last of Us tendrá un giro narrativo que pondrá el foco sobre Abby.

El anuncio se realizó en un evento especial de HBO dedicado a la temporada de premios Emmy. Allí estuvieron presentes Craig Mazin y Neil Druckmann, cocreadores de la serie, quienes no solo confirmaron el inicio de la producción, sino que también adelantaron algunos cambios clave en la narrativa de esta nueva entrega. Lo más llamativo es el giro en el protagonismo: en la tercera temporada, el eje principal de la historia será Abby Anderson, interpretada por Kaitlyn Dever.

Este personaje, ya introducido brevemente en la segunda temporada, será el nuevo foco de la trama. Tal como sucede en el videojuego The Last of Us: Parte II, la historia profundizará en la vida de Abby, en un giro argumental que busca generar empatía desde una nueva perspectiva. Por su parte, Ellie, interpretada por Bella Ramsey, seguirá presente pero con un rol más reducido que en las entregas anteriores.

Durante el evento, Kaitlyn Dever saludó al público por videollamada desde Australia y se mostró emocionada por el reto que representa encabezar la nueva etapa de la serie. Su personaje promete traer una carga emocional potente y nuevas preguntas morales que enriquecerán el universo narrativo de The Last of Us.

Mientras tanto, los fanáticos deberán armarse de paciencia. Aunque el estreno todavía está lejos, el hecho de que HBO haya confirmado la temporada 3 y avanzado en los planes de rodaje es una excelente noticia. La espera valdrá la pena, dado que todo apunta a que esta nueva entrega será tan impactante como las anteriores.