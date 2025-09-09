Una película de los 2000 tiene su versión live-action.

Una película infantil que fue furor en los 2000 y recientemente se estrenó una versión live-action que ya es furor en las plataformas digitales. Se trata de una nueva de Lilo & Stitch, la versión con personas reales que lidera el ranking de reproducciones en Disney+.

El filme fue originalmente estrenado en 2002 y en ese momento se convirtió en un éxito inmediato que cautivó a todos los niños y no tan niños de la época. Dada la carga nostálgica alrededor de Lilo & Stitch, la versión que vio la luz en mayo de este año también tuvo gran aceptación por parte del público tanto en cines como en plataformas.

La trama del live-action de Lilo & Stitch es la misma que la de su versión original: una niña traviesa adopta a un alienígena cachorro y juntos protagonizan un sinfín de aventuras que desembocan en situaciones emotivas que son enseñanzas sobre la vida. Esta versión del clásico fue producida por Walt Disney Pictures y Rideback y dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois, protagonizada por Maia Kealoha en el papel de Lilo Pelekai.

Elenco de la nueva versión de Lilo & Stitch

Maia Kealoha como Lilo Pelekai, una niña hawaiana de 6 años

Chris Sanders como la voz de Stitch

Zach Galifianakis como Dr. Jumba Jookiba, un científico loco del planeta Kweltikwan y el creador de Stitch.

Billy Magnussen como Wendy Pleakley, quien en la película animada original es un agente de Plorgonarian de la Federación Galáctica Unida y su "experto" en la Tierra

Sydney Agudong como Nani Pelekai, la hermana de Lilo de 18 años y su tutora legal.

Kaipot Dudoit como David Kawena, un surfista y estudiante de una universidad comunitaria nativo de Hawái de 18 años que es amable con Nani

Tia Carrere como la Sra. Kekoa, una trabajadora social de AANHPI que es una mujer práctica, amable y paciente que se comunica regularmente con Nani

Courtney B. Vance como Cobra Bubbles, un agente federal enviado para capturar a Stitch

Amy Hill como Tūtū, una nativa hawaiana de unos 70 años

Emery Hookano-Briel como Mertle Edmonds, compañera de clase de hula de Lilo

Jason Scott Lee como gerente del Lū'au, dónde Nani y David trabajan, llamado "Jimmy's Luau"

Lilo & Stitch.

Sinopsis oficial de Lilo & Stitch

"Una acción animada que cuenta el clásico animado de Disney del 2002, Lilo y Stitch es la salvaje, graciosa y conmovedora historia de una niña hawaiana y un alien fugitivo que la ayuda a recomponer su familia. Dirigida por Dean Fleischer Camp, el realizador nominado al Oscar responsable del filme animado Marcel, el caracol con zapatos. El filme está protagonizado por Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, con Courtney B. Vance y Zach Galifianakis. "Lilo y Stitch" está producida por Jonathan Eirich y Dan Lin, con Tom Peitzman y Ryan Halprin como productores ejecutivos.", reza la reseña escrita en desde Disney Plus, desde donde advierten qeu es un filme para mayores de 10 años.