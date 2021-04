Sandra Borghi se despidió en la última emisión de Nosotros a la Mañana y no pudo evitar quebrarse en llanto en vivo. Ocurre que luego de 7 años de estar de manera ininterrumpida, el magazine matutino llegó a su fin. Por ello, la periodista que conducía el programa junto a Joaquín "Pollo" Álvarez compartió unas palabras cargadas de cariño y agradecimiento.

“La verdad es que estoy muy movilizada con el final de este ciclo y estoy contentísima del amor que recibí", comenzó a señalar la periodista de TN. Y luego añadió: “Empezamos con mucho entusiasmo, al mediodía con el Dr. Cormillot, con Karina Jelinek. En el medio pasó un montón de gente muy profesional. Todos fueron importantes y todos hicieron su aporte”. En un principio, el conductor fue Fabián Doman, quien actualmente lleva adelante Intratables.

En sus numerosos agradecimientos, Sandra se refirió actual compañero, el Pollo Álvarez, a quien describió como "disruptivo, loco, carismático”, comentó. También le valoró al productor general “El Chino”, a las maquilladoras, a las vestuaristas y finalmente a los espectadores que enviaron mensajes llenos de amor.

En ese orden de ideas, la periodista de TN fue la única integrante del equipo que participó desde el principio del programa. “Por este programa me pasó la vida. Me pasó Juana”, afirmó la presentadora con la voz quebrada en alusión al nacimiento de su hija. Y sumó: “Me pasaron actos del colegio a los que no pude ir, también reuniones de padres, pero es la vida y el profesionalismo. Estoy muy contenta y muy agradecida de llegar hasta el final”.

Sandra Borghi se tentó en TN

Las nuevas restricciones para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus son la noticia de todos los medios nacionales. En TN, la conductora de Está pasando, Sandra Borghi se comunicó a través de videollamada con el periodista especializado en asuntos religiosos Sergio Rubín. Si bien compartió la información que los creyentes esperaban en torno a qué pasará con las iglesias y las actividades de culto, algo llamó la atención de la periodista y la risa se apoderó del estudio.

"Hoy te veo como metido adentro de la iglesia, estás como escondido, a oscuras", observó la periodista ya que a la vista estaba que la luz no estaba encendida. "Hay que preguntarle a Edesur y a todo el barrio. Son varias manzanas", lanzó Rubín que estaba hablando desde su casa sobre las modificaciones que recibiría la actividad religiosa en el marco de las nuevas restricciones y, por supuesto, su explicación generó risas en todo el estudio de TN. "Estás sin luz. Con razón, mirá cómo salió el reclamo al aire", redobló Borghi.

A continuación, aclaró que "no estaba armado esto". "Digamoslo Sergio. No estaba armado", le propuso al periodista religioso quien enmarcó el conflicto en un barrio porteño. "Estoy en Barrio Norte y está todo absolutamente cortado, sin luz. Nos manejamos como podemos, con lo que nos queda de tecnología", explicó Rubín.

Como el reclamo seguía en la escena, desde el panel que acompaña a la periodista en Está pasando le preguntaron con qué se estaba iluminando ya que pese a no distinguirse plenamente, el periodista podía verse en la pantalla del canal desde su casa. "Con el cirio pascual", bromeó el periodista y aclaró que "es la luz natural, la que viene de la calle es la única que tengo para iluminar" y la conductora, tentada de risa, apenas se despidió del experto y mandó al corte.