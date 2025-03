Nelson Castro fulminó a Javier Milei por los ataques a los periodistas: "Violento"

Nelson Castro muy duro contra Javier Milei.

El reconocido periodista y conductor Nelson Castro se mostró muy duro contra el presidente Javier Milei por los ataques del mandatario contra sus colegas en una editorial post discurso de apertura de sesiones.

Además, desde su programa Vamos Rivadavia en Radio Rivadavia, él también analizó las palabras del libertario y el cruce que protagonizó con el diputado radical Facundo Manes y el episodio posterior con el asesor presidencial Santiago Caputo.

"Tanto en el discurso del sábado, en la entrevista con Luis (Majul), es notable cómo se impone o aparece la mentira en el discurso del Presidente de la República. Este es un punto muy delicado", expresó Nelson Castro.

Además, agregó que "el episodio de Caputo es un episodio violento, de barrabrava y de patotero" y sostuvo que "hay que ponerle a las cosas y a los hechos los nombres que corresponden". También aclaró que "más allá de que claramente no existió una piña a Manes, sí existió una agresión".

Nelson Castro criticó el ataque a los periodistas por parte de Javier Milei

Luego el conductor lanzó una advertencia respecto de las actitudes del presidente Javier Milei: "En la entrevista con Majul, cuando Milei dice ‘tengo trackeados a todos los periodistas y voy a ir contra ellos’, es una amenaza. Que está en línea con lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos. Es una línea perfecta paralela".

"Esto representa una actitud absolutamente criticable, repudiable. El Presidente tiene todo el derecho de criticarnos y de controvertirnos, tiene todo el derecho. Otra cosa diferente es decir 'voy a ir contra ellos', agregó Nelson Castro.

Por otro lado, el periodista recalcó que el gobierno libertario "también tiene relato" cómo el caso de la criptoestafa de Libra. "Decir que ese hecho no existe o que no tiene gravedad, es no decir la verdad. Puede impactar electoralmente en la gente o no. Hoy no impacta; no significa que no sea grave y que no tengamos nosotros que investigar e informar sobre eso", subrayó.

Y agregó: "La vida republicana tiene un valor. Hoy, para mucha gente, es un valor que puede estar depreciado. Pero nuestro trabajo es el de marcar la importancia que esto tiene. Para defender el valor de la pluralidad. Creerse el dueño de la verdad absoluta, y despreciar a los otros, es uno de los males del poder".