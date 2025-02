Video: La reacción de Nelson Castro ante el desnudo de la esposa de Kanye West.

Nelson Castro tuvo una inesperada reacción al aire de Telenoche (El Trece) cuando emitieron un video de la esposa de Kanye West desnudándose ante las cámaras, en la última edición de los premios Grammy. Las caras del periodista ante las contundentes imágenes que se vieron en el noticiero.

Todo empezó cuando la periodista Sofía Kotler presentó un video con el increíble desnudo de Bianca Censori, la esposa de Kanye West, en la última gala de los Grammy: “Kanye West, uno de los raperos más reconocidos y que siempre da que hablar, así llegaba con su mujer, con su esposa, con Bianca Censori, hasta ahí todo bien”. Tras ver la primera secuencia de la mujer luciendo un tapado negro, Nelson Castro soltó: “Qué abrigada, qué abrigada”. "No tanto", respondió su compañera mientras las imágenes daban paso al desnudo de la joven. La reacción del periodista no se hizo esperar: “¡Caramba!”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“No se le cayó sin querer, no fue un blooper, estaba todo organizado. La bombacha y el corpiño quedaron en casa. Para que esta chica se quede desnuda, en realidad tenía como un vestido transparente. Está blureada la imagen igual, porque sabemos que estamos en horario de protección al menor, pero se imaginan que esto dio muchísimo que hablar. Él estaba contento porque son dos excéntricos. Ella es una arquitecta, pero que, con sus looks, siempre da que hablar, con su vestido transparente”, explicó la columnista antes de la interrupción de Dominique Metzger, quien sentenció: “¿Qué vestido transparente? Estaba en bolas, hay que decir las cosas como son”.

Nelson Castro se sinceró y confirmó un secreto a voces: "Soy"

Nelson Castro es un periodista que se muestra totalmente reservado cuando se trata de su vida privada y nunca habló de sus parejas hasta una reciente entrevista en la que se refirió a su sexualidad, un tema de interés para muchos de sus seguidores. "Me produce alegría", remarcó.

Fue en una entrevista con Clarín donde Nelson Castro reveló si tenía pareja y remarcó: "Es una buena pregunta y no la puedo responder (risas). Lo buscaré en Google. Me produce alegría que la gente tenga una visión buena y positiva mía".

Además, en dicha nota reveló que está soltero y que no es homosexual: "Si lo fuera, no tendría ningún problema en decirlo ni por qué ocultarlo". Además, recordó cuando una persona amenazó con contar que era gay: "Me generó mucha gracia. Lo quiso hacer como una ofensa y ni en ese momento me generaba ningún problema. Uno de mis capitales es poder ser transparente. Soy en la vida pública como soy en la vida privada".

En la actualidad Nelson Castro conduce Telenoche, la edición central del noticiero de El Trece, junto a la periodista Dominique Metzger. Además, es uno de los conductores más queridos de Radio Rivadavia y firmó contrato para continuar allí el 2025, aunque se especuló que podría ser el reemplazo de Jorge Lanata en Radio Mitre, algo que finalmente no ocurrió.