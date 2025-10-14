Una histórica cantante de cumbia aseguró que es "peronista" y destrozó a Milei: "Me hago cargo"

Una famosa cantante se declaró peronista en pleno gobierno de Javier Milei.

Gladys “La Bomba Tucumana” volvió a mostrarse auténtica y frontal. La reconocida cantante de cumbia habló de política, se definió como peronista y lanzó un fuerte mensaje al presidente Javier Milei. Lejos de buscar protagonismo partidario, dejó en claro que su postura nace del compromiso social y de la preocupación por la situación actual del país.

“Yo no milito para ningún partido. Eso quedó claro. No soy candidata a nada. Soy una ciudadana que es hermana, madre e hija”, comenzó diciendo la artista, que desde hace décadas es una de las voces más representativas del género tropical. Luego, explicó por qué decidió hacer pública su posición: “Ayer dije que soy peronista, y me hago cargo de eso porque me siento identificada con toda la parte de la justicia social. Es lo que a mí, como ser humano, como argentina y como ciudadana, me importa”.

Gladys no dudó en dirigirle unas palabras directamente al Presidente. “Le quería hablar a Milei, decirle: ‘Mire, presidente, ¿por qué nos insulta a las personas que pensamos distinto?’ Yo antes confiaba en usted, y después me sentí defraudada. Hay diversidad de opiniones y hay que respetarlas”, sostuvo. En ese tono, agregó: “Hay gente que por ahí dice: ‘¿Qué habla la hueca esta?’ Yo no soy ninguna hueca. Por algo hace 45 años que estoy acá todavía”.

La fuerte reflexión de Gladys "La Bomba" Tucumana

La intérprete de La pollera amarilla también hizo una reflexión sobre la famosa grieta política que divide a los argentinos. “. Hay muchos haters, pero no me importa. Yo no soy kirchnerista ni llevo ninguna bandera. Soy peronista porque coincido con la justicia social, con la idea de que el pueblo vaya primero. No soy candidata a nada”, remarcó con firmeza.