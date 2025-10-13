La Bomba Tucumana explotó contra Milei y lo destrozó: "Harta".

Gladys "La Bomba Tucumana" cargó contra Javier Milei este último sábado por la noche, en una nueva emisión de "La Noche de Mirtha". La cantante, invitada a la mesa de Mirtha Legrand, pidió la atención de los demás presentes un momento para elevar una crítica contra el actual presidente y la gestión que viene realizando.

"Para el presidente todas las personas que pensamos diferente a él, somos 'kuka, kuka, kuka', que me tiene harta con esa palabra. Yo me siento muy defraudada por usted, la verdad me da mucha verguenza toda la gente que lo rodea", disparó la artista. "Se convirtió como en un circo, que se peleen mujeres en el Congreso. Se está irrespetando lo que significa ser un presidente. Yo soy tan argentina, yo amo la bandera, amo el himno nacional y amo la envestidura presidencial y la respeto, entonces me siento dolida con todo lo que veo que pasa en mi país".

La crítica de Gladys "La Bomba Tucuman" a la situación actual de la Argentina

Gladys "La Bomba Tucumana" se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de Javier Milei.

En línea con esto último, mencionó que está dolida "con toda la pobreza, con que le peguen a una mujer mayor, que la Policía reprima a una señora". "Lo vi por televisión y lloro, tengo una mamá y yo no dejaría que nadie le toque un dedo a mi madre. Lo hablo como argentina, como pueblo. Me duele el alma de haber visto cómo golpeaban a una señora que no puede defenderse. Yo por mi mamá mataría, no sé usted qué vínculo tiene con su madre", apuntó.

Lejos de detenerse allí, prosiguió: "Usted en su lema y muletilla dice 'viva la libertad carajo'. ¿De qué libertad habla? Si usted cuando hablamos de algo que no nos gusta nos quiere prohibir o somos golpistas. Yo no soy ninguna golpista, soy una chica que vino del interior, que es resiliente, que pasó pobreza, golpes de mi padre cuando era niña, de todo. Y me considero una mujer exitosa porque logré lo que quizá una persona que viene del interior no logra en una época super machista, yo lo logré y hoy estoy sentada acá. Hace 35 años que me siento en la mesa de Mirtha Legrand, es un honor para mí, pero quiero decirle eso".

Fue la propia conductora quien tomó la palabra para interrumpirla, mencionando que "la Bomba es una bomba de verdad", algo con lo cual coincidieron los demás invitados e incluso la propia cantante.