El triste anuncio de La Bomba Tucumana: "Es la primera vez que hablo de esto"

La cantante rompió en llanto al recordar a su pareja.

El dolor todavía está a flor de piel y esta vez no pudo evitar las lágrimas. Gladys "La Bomba Tucumana" se sentó en el living de LAM (América TV) y habló públicamente por primera vez de la muerte de Luciano Ojeda, su pareja, quien falleció el pasado 24 de mayo luego de luchar contra un cáncer muy agresivo.

“Es la primera vez que hablo de esto. No hice comunicado y te esperé a vos, Ángel, porque sigo trabajando, quiero recuperar mi vida. Cuando me subo a un escenario me olvido de todo. Tuve la suerte de conocer el amor por primera vez en mi vida”, expresó conmovida la artista en pleno vivo.

Gladys recordó cómo se conocieron y qué fue lo que realmente le llamó la atención de él: “Él fue a verme con sus amigos, era un chico diferente, muy histriónico y divertido. Tenía apenas 38 años, yo acabo de cumplir 60. Con Luciano conocí lo que es un amor verdadero”.

Sobre la enfermedad de Ojeda, relató el difícil camino que atravesaron: “Veníamos luchándola desde hace tres años. Lo operaron tres veces, en la primera le sacaron un tumor y un riñón. Después de la segunda cirugía me pidió que me alejara, para que no sufriera. Yo lloré mucho porque solo quería estar a su lado. Fueron cuatro meses durísimos hasta que me dijo que lo acompañe otra vez”. Entre lágrimas, recordó también que incluso llegó a ser rechazada por parte de la familia de él en una de esas etapas, lo que hizo aún más dolorosa la situación.

¿Quién era Luciano Ojeda?

Luciano Ojeda, de 38 años, se desempeñaba como especialista en higiene y seguridad. Amante de la pesca y de la música, compartía momentos en familia y también con Tyago Griffo, el hijo de Gladys. A través de sus redes sociales solía mostrar tanto sus pasiones como el proceso de su tratamiento contra el cáncer, siempre con la compañía de la cantante.