Gladys La Bomba Tucumana apoyó al Garrahan y mandó al frente a Milei: "No le conté a nadie"

Gladys La Bomba Tucumana apoyó al Garrahan y mandó al frente a Milei.

La reconocida cantante tropical Gladys "La Bomba" Tucumana mostró su apoyo a la lucha de los trabajadores en el Hospital Garrahan y lanzó una fulminante crítica al Gobierno de Javier Milei por los recortes en salud pública. Las declaraciones de la artista en una gala solidaria a beneficio de dicha institución médica.

En un video que se hizo viral en las redes sociales, el periodista Nahuel Saa (La Criti) le preguntó a Gladys por la lucha de los médicos del Hospital Garrahan y ella le respondió: “Me parece muy noble todo lo que hacen. Atienden a niños de todo el país. En el interior no tienen recursos. Le abraza el corazón a las familias de los niños que están enfermos y los adolescentes. Fui muchas veces al Garrahan, me enamoré de los chicos y yo, como persona individual, compré cositas. No le conté a nadie, lo digo ahora porque sí lo conozco, llevé juguetes y estuve con los niños hace mucho tiempo”.

Sobre los recortes en salud pública que está haciendo Milei, con foco en el Garrahan, Gladys "La Bomba" Tucumana se mostró compungida y sostuvo: "Me parece sumamente doloroso. Todos los argentinos tenemos un potencial enorme y somos muy unidos. Estas cosas no se deben permitir. Imaginate alguien que no tiene una buena obra social, viene del interior y está con un niño”.

“Es un montón eso que el gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón. Tendrían que reveer absolutamente un montón de cosas que hacen mal y sobre todo esto que es tan sensible”, cerró Gladys.

El recuerdo de La Bomba Tucumana a su esposo, quien murió tras sufrir cáncer

En los últimos meses, Gladys sufrió la muerte de su compañero de vida y de su representante por cáncer y sobre ello reflexionó: “Es una enfermedad tremenda, dolorosa y aterradora. Yo la viví de cerca con mi esposo y con mi representante. Ojalá que todos pudiéramos poner un poco de corazón en esto. Anímicamente hoy fue un dia raro, estuve bastante triste porque extraño mucho a mi esposo y me cuesta hablar porque me emociono".