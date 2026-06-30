Así es la casa rodante con la que Bochini cubrirá el mundial.

Ricardo Bochini se preparó para vivir el Mundial 2026 de una manera muy particular. El histórico ídolo de Independiente presentó un nuevo proyecto con el que recorrerá Estados Unidos durante la competencia en una casa rodante y compartirá contenido diario con sus seguidores a través de sus redes sociales y su canal de YouTube.

El exfutbolista mostró por primera vez el motorhome que utiliza durante el torneo y explicó que la iniciativa representa la concreción de un sueño personal. A bordo del vehículo, planea seguir de cerca la participación de la Selección argentina y registrar cada etapa de la experiencia junto a su equipo de trabajo y amigos.

“Acá les dejo plasmado con imágenes lo que les venía contando a todos ustedes sobre mi nuevo proyecto. Es un sueño poder vivir lo que estoy viviendo. Les cuento que se vienen unos programas increíbles”, escribió Bochini al presentar el vehículo en sus redes sociales.

La propuesta incluye la publicación de videos diarios desde distintas ciudades estadounidenses, permitiendo que los fanáticos acompañen de cerca su recorrido mundialista. El exjugador apuesta así a una nueva faceta vinculada a la generación de contenidos, manteniendo intacta su relación con el fútbol y con el público que lo sigue desde hace décadas.

Los detalles de la casa rodante de Ricardo Bochini

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el diseño exterior del motorhome, completamente personalizado con referencias a la Selección argentina. El vehículo luce los colores celeste y blanco, la inscripción “Mundial a Bordo” en gran tamaño y una imagen de Bochini con la camiseta argentina levantando los brazos, acompañada por su firma.

Por dentro, la casa rodante fue diseñada para aprovechar cada espacio disponible. Cuenta con una cocina equipada con anafe de inducción, microondas, heladera, pileta y diferentes compartimentos de almacenamiento. Además, dispone de una zona de descanso y un sector especialmente preparado para seguir los partidos del Mundial.

Detrás del asiento del conductor se encuentra un espacio destinado al entretenimiento, con un sillón de tonos claros integrado al diseño general del ambiente. Un pasillo conecta ese sector con la habitación principal, donde se ubica la cama, manteniendo una estética uniforme y funcional.

Según explicó Bochini, el vehículo está listo para recorrer distintas ciudades de Estados Unidos, con trayectos previstos entre lugares como Dallas y Kansas. La intención es combinar la cobertura del Mundial con una experiencia de viaje diferente, mostrando tanto los partidos como la vida cotidiana a bordo del motorhome.