Video: emoción en el folklore por la zamba que cantó Soledad Pastorutti en Tucumán

La emoción se hizo presente en Concepción, Tucumán, con la interpretación de La Sole de un clásico del folklore argentino: Zamba para decir adiós de Argentino Luna. Con la compañía arriba del escenario de Leo Romano, exparticipante de La Voz Argentina 2025, la cantante oriunda de Arequito cantó a dos voces esta zamba que forma parte del cancionero de música popular del país.
"Cuando recuerdes la zamba, que esta noche te canté. Abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores niña, no quiero. Perdona, otra promesa no haré", dice el estribillo de esta canción compuesta en el 2003, pero que se convirtió en uno de los clásicos del repertorio de Argentino Luna, uno de los cantautores más influyentes del folklore nacional.
En otro de los videos de la noche, se escucha al público exclamar "Olé, olé, Sole, Sole" y a la artista recibir el cariño de los tucumanos con profunda emoción. Instantes después, se la escucha cantar Déjame que me vaya, canción del Chaqueño Palavecino del año 1995. "Que lindo volver a verte Concepción. Que lindo recorrer el país con nuestra música. Gracias Tucumán una vez más me diste todo", expresó en el posteo La Sole, quien recibió miles de mensajes, entre ellos, el de Leo Romano: "¡La mejor! Gracias por tanto Sole. Te admiro y quiero mucho".
Letra completa de Zamba para decir adiós, de Argentino Luna
Olvida niña que un día
Te di promesa de amor
Entonces, yo no sabía
Este destino cantor
Entonces, yo no sabía
Perdona, este destino cantor
Te amé, no puedes negarlo
Conmigo te llevaré
Hecha recuerdo en mi canto
En zambas te nombraré
Hecha recuerdo en mi canto
Mi cielo, en zambas te nombraré
Cuando recuerdes la zamba
Que esta noche te canté
Abrazado a mi guitarra
Solo recuerdo seré
No llores niña, no quiero
Perdona, otra promesa no haré
No llores niña, no quiero
Verte esta noche llorar
Quisiera pero no puedo
Todo este fuego apagar
Quisiera pero no puedo
Mi vida, todo este fuego apagar
Tú tienes otro destino
Naciste para querer
Yo voy por otro camino
Ya no me puedo volver
Yo voy por otro camino
Cantando, ya no me puedo volver
Cuando recuerdes la zamba
Que esta noche te canté
Abrazado a mi guitarra
Solo recuerdo seré
No llores niña, no quiero
Perdona, otra promesa no haré