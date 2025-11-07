Formosa celebra noviembre con una agenda turística colmada de cultura y tradición: todos los detalles

El Ministerio de Turismo del Gobierno provincial de Formosa presentó la agenda turística de noviembre, que incluye una amplia variedad de actividades culturales, artísticas y tradicionales en toda la provincia. Entre ellas, se destaca el 60° Festival Provincial del Folklore en Pirané, uno de los eventos más esperados por el público formoseño.

Las celebraciones comenzarán el viernes 7 de noviembre, cuando en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la capital se realice la 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo del Modelo Formoseño, junto con el 2° Festival Artístico. En esta jornada, estudiantes de Educación Especial de distintos niveles, acompañados por docentes y familias, expondrán sus proyectos en una muestra que combina educación, creatividad e inclusión.

De manera simultánea, la localidad de Clorinda será sede del Pre Cosquín 2026, que se desarrollará el viernes 7 y sábado 8 en el Polideportivo Municipal, con la participación de destacados artistas y espectáculos musicales que anticipan el espíritu festivalero del mes.

Una agenda con gran oferta cultural

Por su parte, en El Colorado, el domingo 9, se celebrará la Fiesta de la Tradición en el Campo de Doma y Jineteada “Luis González”, dentro del Camping Municipal. El evento contará con la presencia de figuras reconocidas del folklore nacional, como Lázaro Caballero, Iván Ruiz, “Piko” Frank y Guitarreros, entre otros.

A su vez, Estanislao del Campo conmemorará su 111° aniversario fundacional con el Festival de la Jineteada, que se realizará en el Complejo del Ferrocarril, con entrada libre y gratuita. Habrá más de 30 jinetes y 10 tropillas, además de espectáculos musicales, bingo y ferias gastronómicas, artesanales y de moda.

Pirané, epicentro del folklore formoseño

La localidad de Pirané volverá a convertirse en el corazón del folklore provincial. Allí se llevará a cabo, en primer lugar, el 46° Pre Cosquín los días jueves 20 y viernes 21, y posteriormente el 60° Festival Provincial del Folklore, los sábado 22 y domingo 23 de noviembre, en el Centro de Cultura y Deportes.

El evento reunirá a grandes artistas piranenses y a figuras consagradas de la música nacional. El sábado se presentarán Ángelo Aranda, Las 4 Cuerdas, Rodrigo Vera y músicos locales, mientras que el domingo actuarán Alma Chaqueña, Piko Frank y Los Irundí, entre otros.

La intendenta de Pirané, Yéssica Palacios, destacó que los preparativos avanzan a buen ritmo: “La cuenta regresiva comenzó para nuestro tradicional y esperado Festival Provincial del Folklore”. Además, señaló que se mantuvieron reuniones con peñas y escuelas de danza locales para coordinar detalles de la organización y participación artística.

"Se viene la edición N° 60 de nuestro Festival, una celebración histórica que promete ser inolvidable. Se trabaja para que sea una verdadera fiesta de la tradición, la danza y la música", afirmó Palacios. Con esta programación, Formosa reivindica su identidad cultural además del compromiso con la promoción del turismo local, que ofrece un mes lleno de actividades que integran música, arte, tradición y comunidad.