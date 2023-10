Susana Giménez dijo lo que muchos piensan de Fátima Florez y Milei: "Yo no miento"

Susana Giménez habló sobre los rumores que circular en torno a la pareja de Javier Milei y Fátima Florez. Las contundentes declaraciones de la diva.

Susana Giménez concedió varias entrevistas por la presentación de Piel de Judas, la obra de teatro que protagonizará a partir de diciembre y que será su último trabajo sobre las tablas. La diva habló sobre distintos temas y no pudo contener su opinión sobre el romance de Fátima Florez y Javier Milei.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza y la humorista blanquearon su romance después de las PASO y el último fin de semana se mostraron juntos por primera vez en el programa de Mirtha Legrand. Sin embargo, no son pocos los que ponen en duda la veracidad de la relación amorosa.

Florencia de la V, conductora de Intrusos, hasta Punta del Este, donde se llevará a cabo el espectáculo y donde reside la diva, para una mano a mano. Durante la entrevista, aprovechó para preguntarle si había visto la participación de Fátima y Milei en la Noche de Mirtha. “Sí los vi, a Mirtha no me la podía perder y más con esa pareja”, aseguró Susana.

“¿Crees en esa historia de amor?”, le consultó Flor. “No sé, ¿vos crees que es mentira?”, le repreguntó la estrella de Telefe. “No sé, yo no trabajé nunca con ella, por lo que se ve me parece muy ficticio”, opinó De la V. La presentadora no la única que piensa eso, de hecho, Ángel de Brito se lo dijo en la cara a la humorista en el Bailando 2023.

“Hay gente que me dice eso, pero yo no puedo creer que nadie vaya a fingir”, sostuvo Giménez. Y empezó a imitar al comportamiento de la pareja en la mesa de Chiquita, específicamente cuando Fátima le decía “amor” al líder economista libertario y ambos se hacían el gesto de un corazón con las manos.

“En tu programa te mintieron”, le marcó Florencia. “Sí, yo soy una boluda, como yo no miento, no puedo creer que sea una mentira...”, reconoció. De inmediato, la figura de América TV le consultó: “¿La ves (a Fátima) como primera dama?”. Susana fue tajante: “No, la veo como una artista talentosa que hace su trabajo con éxito y bien, pero no me la imagino como primera dama”.

Fátima Florez y una noticia que todos vieron venir: "Sos un cagón"

Fátima Florez es una de las personas más destacadas de la farándula argentina y se volvió al centro de la escena tras ponerse de novia con Javier Milei. De hecho, en los últimos días fue entrevistada junto a su pareja en el programa de Mirtha Legrand, y luego se hizo noticia por un motivo que los seguidores de la televisión suponían que iba a suceder.

Tras muchas opiniones divididas por su separación de Norberto Marcos y su posterior inicio de relación con el candidato presidencial, Fátima Florez optó por llamarse a silencio y sólo hablar de los aspectos positivos de su nuevo vínculo. Al menos, hasta el pasado lunes. Tras imitar a Yanina Latorre en Showmatch, la humorista cruzó a un periodista y confirmó las sospechas.

Entrevistada por Matías Vázquez de A la tarde, Fátima continuó en su rol de Yanina Latorre para lanzarle un dardo al reportero. "Que raro que estés contento, vos que siempre le pegas a Fátima, después cuando la ves te cagas en las patas, sos cagón”, lanzó la humorista, confirmando que le molestó escuchar tantas voces opinando sobre su vida privada.

Acto seguido, Florez intentó calmar las aguas y expresó: "Todo bien, chicos. Es mi trabajo y amo mi trabajo”. Lo cierto es que, a poco tiempo de haber confirmado su relación con Javier Milei, la imitadora sigue en el centro de la escena. Esta vez, por cruzar a un periodista del programa de Karina Mazzocco de una forma tan sutil como contundente.