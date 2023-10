Ángel de Brito le dijo en la cara a Fátima Florez lo que todos pensaban: "Hasta acá"

El periodista fue tajante en su opinión sobre el romance de la humorista con Javier Milei. Ángel de Brito le dijo de todo a Fátima Florez en vivo.

Ángel de Brito es una de las personalidades más controversiales del espectáculo debido a su espíritu picante y sin tapujos a la hora de emitir opiniones sobre los demás. El conductor de LAM se encontró con Fátima Flores en pleno vivo del Bailando 2023 y le dijo lo que muchos piensan sobre su romance con Javier Milei. Como no podía ser de otra manera, todo derivó en un cruce entre la humorista y el jurado.

El presentador de América TV primero reaccionó en LAM a la entrevista que Milei y Florez dieron en La Noche de Mirtha y fue letal con su descargo. “Yo vi todo el programa de Mirtha, obviamente por Chiquita y porque era interesante verlos a los dos juntos (Florez y Milei). Lo único que me generó es desconfianza”, comentó De Brito. Y siguió: “No les creo nada. No creo la pareja, nada. Hasta acá me la había creído todo, ahora no me cierra nada. No les creo nada”.

Fátima Florez acudió a Showmatch bajo la piel de Yanina Latorre, figura a quien imitó, y en un divertido cruce con la real aludieron a la mala onda que De Brito les tiró a Flores y Milei. Con los característicos gestos y el peculiar tono de voz de Yanina, Fátima le respondió sin tapujos a Ángel en pleno vivo de América TV.

El cruce entre Fátima Flórez y Ángel de Brito en Showmatch

Yanina: “Yo vengo con la concha seca pero vos no”

Fátima: “No, yo seguro que no”

Yanina: “Igual, sabés que no te cree nadie”

Fátima: “¿Quién no me cree? ¿Las cacatúas de LAM?”

Yanina: “Ángel”

Fátima: “Ángel, ¿qué problema tenés conmigo? ¿Qué problema tenés con Fati?”

Ángel: “No, con Fati ninguno. No les creo nada el romance”

Fátima: “¿A quién no le crees?”

Ángel de Brito: “A Fati y a Javi”

Yanina: “Y bueno si Fati está enamorada y no tiene la concha seca es un problema de ella”

