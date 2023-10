La canción que Norberto Marcos escribió en los '90 y predijo el romance de Fátima y Milei

Se dio a conocer una canción escrita en los '90 por el productor que habría predicho el romance de Javier Milei con Fátima Flórez.

La historia del amor entre Javier Milei y Fátima Flórez sumó un nuevo capítulo con un sorprendente descubrimiento que se hizo viral en las últimas horas: se trata de una canción escrita en los '90 por el productor Norberto Marcos, expareja de la imitadora, que habría tenido carácter predictivo al anticiparse al romance mediático. Por extraño que parezca el tema lleva por nombre Me come el león, lo que desató un vendaval de teorías en las redes.

En Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares anunciaron el hallazgo con total sorpresa: “Norberto, el ex de Fátima, ya hace muchos años, treinta, predijo el futuro de ella, porque escribió una canción que se llama ‘El León’ ¿Y cómo le dicen a Milei? Incluso en una parte dice ‘Me come el león’. Esta información la encontró Guillermo Pardini”.

La canción es interpretada por el grupo Pimienta Latina y en el videoclip pueden escucharse pasajes muy curiosos como "ay, mamá me come el león" y "le tiro de la melena". Como si fuera poco en otra parte de la letra se hace referencia a un "gato mimoso", término que usó Myriam Bregman en el primer debate de candidatos a Presidente para referirse al líder de La Libertad Avanza.

“Esto quiere decir que ya hace treinta años el ex de Fátima lo vio venir. Es tremendo”, sostuvo Lussich, impresionado. Por último, el periodista cerró el momento con una fuerte chicana hacia el productor recientemente separado: “¡Qué lindo, al final resultó ser un visionario!”.

Norberto Marcos reveló lo que todos piensan de Fátima Flórez y Milei: "Uno sabe"

Norberto Marcos reapareció en la televisión y habló de la relación de su ex Fátima Flórez con el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, revelando lo que todos piensan sobre la "veracidad" del supuesto noviazgo. "Forma parte de una estrategia", sentenció el productor, arremetiendo contra su expareja.

"¿Se viene un nuevo Norberto productor?", lo encaró un movilero de A la Tarde (América TV) mientras Norberto enfilaba para entrar a un edificio. "Nuevo no. Yo siempre fui productor y voy a seguir siéndolo. Estoy en varios proyectos a la vez, produciendo cosas como hice toda mi vida", remarcó el productor, con pocas ganas de hablar. "¿Ya un poco olvidaste a Fátima?", contraatacó el periodista. En la misma postura, el productor sentenció: "De eso no voy a hablar porque no corresponde".

"Y esta exposición mediática que hace con Javier Milei que la va a buscar al Bailando. ¿Vos la ibas a buscar?", gatilló el periodista, intentando ablandar al ex de la imitadora. Sintiéndose aludido por la pregunta, Norberto se abrió al diálogo y expuso: "Siempre. Iba con ella y volvía con ella (...) Hay cosas que yo no las hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de ella, pero cada uno sabe como se maneja". "¿Cómo ir a los de Mirtha?", preguntó el cronista.

Fulminante, Norberto lanzó una de las opiniones que muchos piensan y exponen en las redes y que gira en torno a la relación de Milei con Fátima: "No, eso forma parte de una estrategia que no sé cómo será. Pienso que nos merecíamos un respeto por 23 años de historia. Cada uno sabe lo que hace de su vida. Le deseo lo mejor". Sobre el final, el ex de la capocómica se negó a hablar del conflicto por la división de bienes y fue "apretado" cuando le preguntaron si votaría al espacio político encabezado por Javier Milei en las elecciones. Ácido, atinó a responder: "El voto es secreto".