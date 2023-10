Desenmascararon la mentira de Milei y Fátima Florez: "Un arreglo"

Una panelista de televisión recibió una contundente información sobre la relación de Milei y Fátima Florez. Estefanía Berardi se mostró sorprendida al dar el dato que le llegó.

Javier Milei y Fátima Florez llamaron la atención de los medios hace algunas semanas, cuando anunciaron su romance de manera inesperada. La humorista que comenzó que carrera a principios del milenio con imitaciones a figuras populares y el candidato a presidente por La Libertad Avanza tuvieron algunas apariciones públicas como pareja pero muchos aseguraron que no les creen su romance y que todo se trataría de marketing para ambos. Tras estas especulaciones, Berardi arrojó un dato que da luz a la situación.

Milei y Florez acudieron como invitados al primer programa Mirtha Legrand en el 2023 y, dadas algunas situaciones extrañas e incómodas en el reportaje, muchos se pronunciaron sobre su descreimiento ante la relación de pareja, entre ellos, Ángel de Brito y La Negra Vernaci. Berardi se pronunció en Mañanísima sobre la información que recibió y tanto ella como Carmen Barbieri y Sebastián “Pampito” Perelló se mostraron estupefactos.

“Yo creía en la pareja pero me llegó una data de que habría un arreglo. Lo pongo en potencial porque yo me quedé helada”, comentó la panelista. En el programa de Ciudad Magazine aludieron a los dichos del analista de comunicación no verbal Hugo Lescano, quien confirmó que los gestos de Milei y Fátima indicarían que no son pareja. “Me dieron incluso la data de la persona que habría acercado a las partes pero no me animo a decirlo todavía porque quiero investigar un poco más. Me cuesta creer. No es una persona famosa pero sí una persona importante del mundo político”, agregó.

Carmen Barbieri se mostró sorprendida con esta información y aseguró que continúa creyendo en el romance pero, de ser cierto el dato de Berardi, se indignaría mucho. “¿Sabés cómo se pondría Mirtha? Le agarra un ataque a Mirtha, ella les dio el lugar. Igual Mirtha no les creía nada”, sumó. Además, Barbieri reveló que considera que la pareja lleva mucho más tiempo de relación del que los protagonistas alegan.

Fuerte cruce de Ángel de Brito y Fátima Florez en Showmatch

La humorista acudió al ciclo de Marcelo Tinelli en la piel de Yanina Latorre y desde ese personaje dialogó con la real panelista y también se peleó con Ángel de Brito, quien le dijo en la cara que no le cree para nada su romance con Javier Milei.

Yanina: “Yo vengo con la concha seca pero vos no”

Fátima: “No, yo seguro que no”

Yanina: “Igual, sabés que no te cree nadie”

Fátima: “¿Quién no me cree? ¿Las cacatúas de LAM?”

Yanina: “Ángel”

Fátima: “Ángel, ¿qué problema tenés conmigo? ¿Qué problema tenés con Fati?”

Ángel: “No, con Fati ninguno. No les creo nada el romance”

Fátima: “¿A quién no le crees?”

Ángel de Brito: “A Fati y a Javi”

Yanina: “Y bueno si Fati está enamorada y no tiene la concha seca es un problema de ella”

Fuertes dichos de La Negra Vernaci sobre la intimidad de Milei

"Él siempre se busca mujeres muy rubias, muy mediáticas. Yo no me meto en la vida sexual de nadie, pero a mí me da la sensación de que la pone muy poco. Y mal. Y no sé si le gusta ponerla”, comentó la locutora en su programa radial sobre Milei. Y cerró: “No sé si tiene otras tendencias sexuales pero me parece que el sexo no le interesa demasiado. Capáz que está todo puesto en Conan".