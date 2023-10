Fátima Florez y una noticia que todos vieron venir: "Sos un cagón"

Fátima Florez y una noticia que se veía venir. Qué pasó con la humorista, quien hace poco más de un mes confirmó su relación con Javier Milei.

Fátima Florez es una de las personas más destacadas de la farándula argentina, quien a su vez volvió al centro de la escena tras ponerse de novia con Javier Milei. De hecho, en los últimos días fue entrevistada junto a su pareja en el programa de Mirtha Legrand, y luego se hizo noticia por un motivo que los seguidores de la televisión suponían que iba a suceder.

Tras muchas opiniones divididas por su separación de Norberto Marcos y su posterior inicio de relación con Javier Milei, Fátima Florez optó por llamarse a silencio y sólo hablar de los aspectos positivos de su nuevo vínculo. Al menos, hasta el pasado lunes. Tras imitar a Yanina Latorre en Bailando 2023, la humorista cruzó a un periodista y confirmó las sospechas.

Entrevistada por Matías Vázquez de A la tarde (América TV), Fátima Florez continuó en su rol de Yanina Latorre para lanzarle un dardo al reportero. "Que raro que estés contento, vos que siempre le pegas a Fátima, después cuando la ves te cagas en las patas, sos cagón”, lanzó la "Camaleónica", confirmando que le molestó escuchar tantas voces opinando sobre su vida privada.

Acto seguido, Fátima Florez intentó calmar las aguas y expresó: "Todo bien, chicos. Es mi trabajo y amo mi trabajo”. Lo cierto es que, a poco tiempo de haber confirmado su relación con Javier Milei, la imitadora sigue en el centro de la escena. Esta vez, por cruzar a un periodista de una forma tan sutil como contundente.

Desenmascararon la mentira de Milei y Fátima Florez: "Un arreglo"

Javier Milei y Fátima Florez llamaron la atención de los medios hace algunas semanas, cuando anunciaron su romance de manera inesperada. La humorista que comenzó que carrera a principios del milenio con imitaciones a figuras populares y el candidato a presidente por La Libertad Avanza tuvieron algunas apariciones públicas como pareja pero muchos aseguraron que no les creen su romance y que todo se trataría de marketing para ambos. Tras estas especulaciones, Berardi arrojó un dato que da luz a la situación.

Milei y Florez acudieron como invitados al primer programa Mirtha Legrand en el 2023 y, dadas algunas situaciones extrañas e incómodas en el reportaje, muchos se pronunciaron sobre su descreimiento ante la relación de pareja, entre ellos, Ángel de Brito y La Negra Vernaci. Berardi se pronunció en Mañanísima sobre la información que recibió y tanto ella como Carmen Barbieri y Sebastián “Pampito” Perelló se mostraron estupefactos.

“Yo creía en la pareja pero me llegó una data de que habría un arreglo. Lo pongo en potencial porque yo me quedé helada”, comentó la panelista. En el programa de Ciudad Magazine aludieron a los dichos del analista de comunicación no verbal Hugo Lescano, quien confirmó que los gestos de Milei y Fátima indicarían que no son pareja. “Me dieron incluso la data de la persona que habría acercado a las partes pero no me animo a decirlo todavía porque quiero investigar un poco más. Me cuesta creer. No es una persona famosa pero sí una persona importante del mundo político”, agregó.