Salió a la luz la relación que Marcelo Tinelli tuvo con una estrella de la música

La cantante infantil reveló el intimo vínculo con el gerente artístico de América TV y sorprendió a todos. Cómo se conocieron.

Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés a principios de 2022. Desde entonces se convirtió en el soltero más codiciado de las farándula argentina. Pese a los constantes rumores que lo relacionan con distintas mujeres, el gerente artístico de América TV continúa solo.

A lo largo de su extensa trayectoria en los medios, Marcelo tuvo varias parejas. De hecho tuvo hijos con tres mujeres distintas: Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina. Y en las últimas horas salió a la luz el estrecho vínculo que tuvo con una estrella de la música infantil.

Adriana Szusterman visitó Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Magazine, y reveló detalles de sus encuentros con el conductor del Bailando. La artista comenzó su carrera como docente y fue en un ámbito escolar donde conoció al popular presentador oriundo de Bolívar.

"Fue una devolución hermosa, me pasaba que yo en aquella época, además de trabajar como docente, animaba fiestas de cumpleaños. Y en una escuela a la que iban los hijos de muchos famosos. Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli, por ejemplo", recordó Adriana. Y fue allí que estableció un lazo de complicidad con el conductor: "Estábamos un día en el cumpleaños de Francisco y Marcelo me pregunta: '¿Vos tenés idea cuántos discos se vendieron?'. Yo le dije que no y él me dijo que un productor había venido y que quería saber quién era yo porque se habían vendido 200 mil discos”.

Además, la artista contó que fue Tinelli el que le recomendó utilizar su nombre para presentar sus canciones: “'¿Cómo no dice tu nombre?', me preguntó él". Pampito le preguntó: "¿Vos fuiste seño de Francisco?". y la cantante aclaró: "No, yo a esa altura ya no era seño ahí, pero mis hijos iban a esa escuela. Nos cruzábamos como papás en la puerta con Marcelo”.

Y continuó su relato con el desconocido feedback que supo tener con Marcelo: “Él pasaba y me cantaba: 'Saco una manito la hago bailar'. Nadie más se quería acercar porque era una escuela media cheta, decían 'cómo me voy a acercar a Tinelli'. Éramos un papá y una mamá como cualquiera", rememoró.

Marcelo Tinelli hizo una sorprendente confesión amorosa

Marcelo Tinelli abrió su corazón en LAM y reveló cuáles son sus preferencias a la hora de vincularse románticamente con otras personas. Ahora que el conductor está soltero, es muy poco lo que se sabe sobre su vida personal, pero los rumores sobre posible noviazgos no tiene fin.

La última versión que circuló con fuerza en los programas de espectáculos fue que estaría saliendo con la influencer uruguaya Fernanda Sosa, una de las participantes del Bailando 2023. Y el cronista del programa de Ángel de Brito le hizo la pregunta de rigor. Es una influencer uruguaya. Según 'El Tirri', que es amigo de su manager, es una persona muy importante en Estados Unidos. Es una Influencer en Miami, dueña de una agencia productora y dueña de una agencia de modelos. Se fue hace muchos años de Uruguay después de ser Miss no se qué en Uruguay en ese momento...", contestó el conductor.

Luego, agregó que "es una bomba, una mina linda". "El otro día vino al canal y se daban todos vuelta. Es una apuesta totalmente. Además me dijeron que tiene ese acento medio neutro que me gusta", reconoció Tinelli. "No sea cosa que termines con Fernanda Sosa... Vos soltero, ella muy linda, bomba...", pinchó el periodista. "No, no. Yo estoy para otra cosa. No estoy para ponerme de novio", remarcó Tinelli.

En este sentido, subrayó que disfruta mucho de su soltería y, si bien no descarta conocer personas nuevas, no tiene deseos de formar una pareja ahora. "Por ahí, el día de mañana me enamoro perdidamente y podría estar, no digo que no. Pero hoy es un momento en el que me siento bien estando así. No tengo ganas de nada. Como estoy, estoy bien. No tengo la necesidad de cosas diferentes a las que tengo. Las que tengo son las que tengo y las acepto tal cual son”, concluyó.