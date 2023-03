Soledad Aquino reveló el secreto mejor guardado de Tinelli y después borró la publicación: "Hace 20 años"

La exesposa de Marcelo Tinelli mandó al frente al conductor y después borró la publicación. Soledad Aquino y un crudo testimonio sobre su actualidad.

Marcelo Tinelli fue apuntado por una de sus exparejas. Es que Soledad Aquino, primera esposa del conductor y madre de Candelaria y Micaela Tinelli, realizó una publicación en Instagram en donde mandó al frente a quien fue su compañero de vida con palabras soprendentes. Luego, y misteriosamente, el posteo fue eliminado.

La cuenta Gossipeame alcanzó a ver el mensaje de Soledad Aquino en su feed de Instagram, donde hizo un desesperado pedido y contó una infidencia sobre Marcelo Tinelli. "Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos....", explicó la mujer, dejando en claro que el productor y empresario televisivo nunca tuvo un espacio para que ella trabaje en sus productoras.

"Así vivo tanta tristeza tan profunda... Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo", terminó diciendo el mensaje de Soledad Aquino. Horas después, el posteo fue eliminado aunque las capturas de pantalla lograron inmortalizarlo. Sin ir más lejos, Marcelo Tinelli fue una de las personas que le dio like a la publicación. Desde Gossipeame analizaron: "Se ve que Marcelo no leyó lo que decía y la likeó. Hoy no está más".

La figura de El Trece que fue novia de Bossi y ahora saldría con Tinelli

Marcelo Tinelli estaría cerca de una figura de El Trece que fue novia de Martín Bossi hace muchos años. De hecho, ella y el propio comediante se encargaron de hacer público este romance en los medios tras más de una década de haber finalizado el mismo. Ahora, esta misma mujer fue vinculada al "Cabezón".

La persona en cuestión es Momi Giardina, quien supo destacarse como bailarina en el Bailando por un Sueño desde el año 2006. Y fue dos temporadas después (2008) donde inició su romance con Martín Bossi. El mismo duró cuatro años, mientras que el humorista luego comenzó una relación con Fernanda Iglesias.

"Con Momi salí hace 18 años... éramos muy chicos", manifestó Martín Bossi en Intrusos. Lo cierto es que Momi Giardina también habló de su romance con el actor y comediante, manifestando su tristeza por el abrupto final de la relación: “Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo... Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”.