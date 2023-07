Marcelo Tinelli reveló qué prueba en el amor y es lo que todos pensaban: "Cosas diferentes"

Marcelo Tinelli sorprendió a todos con una revelación sobre sus nuevas experiencias románticas.

Marcelo Tinelli se sinceró sobre su vida íntima y contó cuáles son sus preferencias a la hora de vincularse románticamente con otras personas. Ahora que el conductor está soltero, es muy poco lo que se sabe sobre su vida personal. Al ser cuestionado al respecto, abrió su corazón y reveló cuáles son sus preferencias cuando se trata de relacionarse con sus parejas, justo después de los fuertes rumores que salieron a la luz.

A casi un año de su separación de Guillermina Valdés, con quien estuvo en pareja durante 9 años, el presentador de televisión habló sobre su presente sentimental. De acuerdo con varios rumores que circularon en las redes sociales, estaría saliendo con la influencer uruguaya Fernanda Sosa, quien fue convocada para el Bailando 2023. Ahora, Marcelo finalmente rompió el silencio.

Todo comenzó cuando un cronista de LAM (América TV) le preguntó a Tinelli quién era Fernanda Sosa, con el objetivo de ponerlo a prueba. "Es una influencer uruguaya. Según 'El Tirri', que es amigo de su manager, es una persona muy importante en Estados Unidos. Es una Influencer en Miami, dueña de una agencia productora y dueña de una agencia de modelos. Se fue hace muchos años de Uruguay después de ser Miss no se qué en Uruguay en ese momento...", contestó el conductor.

Acto seguido, agregó que "es una bomba, una mina linda". "El otro día vino al canal y se daban todos vuelta. Es una apuesta totalmente. Además me dijeron que tiene ese acento medio neutro que me gusta", disparó Tinelli. "No sea cosa que termines con Fernanda Sosa... Vos soltero, ella muy linda, bomba...", indagó el cronista. "No, no. Yo estoy para otra cosa. No estoy para ponerme de novio", sumó Tinelli.

En este sentido, remarcó que disfruta mucho de su soltería y, si bien no descarta conocer personas nuevas, no tiene deseos de formar una pareja ahora. "Por ahí, el día de mañana me enamoro perdidamente y podría estar, no digo que no. Pero hoy es un momento en el que me siento bien estando así. No tengo ganas de nada. Como estoy, estoy bien. No tengo la necesidad de cosas diferentes a las que tengo. Las que tengo son las que tengo y las acepto tal cual son”, concluyó.

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión con respecto al Bailando 2023

Recientemente, Marcelo Tinelli decidió hacer algunas modificaciones para esta nueva edición del Bailando 2023. Según indicó De Brito, "este año, todos los participantes van a poder elegir las canciones y los ritmos que bailan". Además, agregó que serán 30 participantes en total y que "va a haber solo cautro ritmos impuestos por la producción", así como el repertorio de canciones. Antes de que empiece el programa, los concursantes llenarán un formulario, en el que indicarán qué ritmo quieren trabajar, qué canciones eligen y en qué orden bailar.

Con esta decisión, lo que se busca es que los participantes tengan más libertad y se sientan más cómodos a la hora de ensayar. "A mí me encanta esto. Cada pareja va a dar lo mejor que cree que tiene. En cada programa y en cada gala, vamos a ver ritmos distintos", cerró De Brito.