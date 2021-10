Sabrina Rojas sorprendió con una foto junto a El Tucu López y Luciano Castro: "Podés sumar"

Sabrina Rojas sorprendió en las redes sociales con una foto junto con su exmarido Luciano Castro y su actual pareja, "El Tucu" López.

Después de la separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro que sorprendió a la farándula argentina en general en los medios de comunicación, la modelo mendocina hizo público su romance con Luis "El Tucu" López y también llamó la atención. Sin embargo, la relación entre los tres no es conflictiva sino todo lo contrario, según lo que reveló mostró la actriz de 41 años en su cuenta oficial de Instagram (@rojassasi).

En la red social que más utiliza la protagonista, en los últimos días postea imágenes y videos permanentemente con su nuevo novio, el locutor de radio y presentador de 40 años. Sin embargo, durante la mañana del martes 26 de octubre de 2021 hizo algo totalmente inesperado para su millón de seguidores en "Insta".

La foto de Sabrina Rojas junto a Luciano Castro y a "El Tucu" López

La modelo subió una historia rodeada por su exmarido y su pareja vigente, y con un mensaje ejemplar agregó: "Cuando todo fluye, en vez de pensar en dividir podés sumar. De a poco, en esta familia ensamblada somos cada vez más y amo que sea así", cerró junto al emoji de un corazón. No obstante, por ahora no hubo una réplica de ese posteo ni una respuesta por parte de los dos hombres en cuestión.

La sorpresiva foto de Sabrina Rojas con "El Tucu" López y Luciano Castro.

Por qué se separaron Sabrina Rojas y Luciano Castro

Acerca de lo ocurrido con su marido y padre de sus hijos Fausto (de 6 años) y Esperanza (8), "Sabri" detalló en la entrevista con la revista Para Ti: “¡Muchas me dicen que soy una ídola porque salgo con hombres tan buen mozos! Me detienen en la calle para felicitarme. Me frenan para contarme sus historias o pedirme que las aconseje porque intentan separarse pacíficamente y no lo logran. Eso es real: me ocurre muchísimo y es sorprendente”.

“Recibo mensajes de mujeres que están pasando por separaciones traumáticas y me consultan cómo resolví determinados temas. Obvio que intento responder y ayudar en la medida que puedo, pero tampoco es simple sin conocer a fondo el caso”, profundizó Rojas.

Y completó: “Me doy cuenta de que al padre de mis hijos le di muchas más oportunidades que a cualquier amor y cuando no fluye, lo mejor es parar. Me prioricé a mí, prioricé mi carrera. También tengo que tener tiempo para mí. Luciano tiene complicaciones en la vida. Yo soy más simple, la paso bien en cualquier lugar; él se enrosca con la vida... Es muy divertido, pero muy para adentro. Al principio, la soledad era terrible, sobre todo a la noche".