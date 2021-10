Sabrina Rojas rompió el silencio: vinculan a Luciano Castro con La China Suárez

La actriz se refirió a los rumores que señalaban a Luciano Castro como amante de la China Suárez. Sabrina Rojas y su ex esposo se separaron hace meses.

Sabrina Rojas se expresó sobre los rumores que vinculaban a Luciano Castro con la China Suárez y fue contundente en su respuesta. En su descargo, la actriz dejó en claro que el padre de sus hijos no tendría relación algunas con su colega y también contó cómo tomaron que Castro esté involucrado en este escándalo mediático.

“Todavía no entendimos el por qué. No entendimos porque nadie lo supo explicar y el pobre quedó involucrado. Creo que nunca escuché un fundamento, creo que Lu ni siquiera la conoce. Creo que este mote de galán donde meten a todos en la misma bolsa, donde no se revisa qué se dice... Muchas veces son hombres casados y se habla con una liviandad enorme”, comenzó su descargo la estrella de Desnudos, en diálogo con Marcela Coronel.

Rojas continuó su discurso en referencia a cuán acostumbrados están a soportar rumores que no tienen que ver con la realidad: “Se supone que es el show, pero a veces no se dan cuenta que le hacen pasar un mal momento a una familia. Empiezan a meter tantos nombres que decís: ‘Uy, ¿es necesario?”.

Sabrina Rojas sobre las repercusiones de su separación de Luciano Castro

“¡Muchas me dicen que soy una ídola porque salgo con hombres tan buen mozos! Me detienen en la calle para felicitarme. Me frenan para contarme sus historias o pedirme que las aconseje porque intentan separarse pacíficamente y no lo logran. Eso es real: me ocurre muchísimo y es sorprendente”, comenzó su descargo Rojas, en diálogo con Para Ti, sobre cómo el público tomó su ruptura con Castro.

“Recibo mensajes de mujeres que están pasando por separaciones traumáticas y me consultan cómo resolví determinados temas. Obvio que intento responder y ayudar, en la medida que puedo, pero tampoco es simple sin conocer a fondo el caso”, sumó la celebridad. Y agregó: “Pero también recibo mensajes de mujeres que están pasando por separaciones traumáticas y me consultan como resolví determinados temas. Obvio que intento responder y ayudar, en la medida que puedo, pero tampoco es simple sin conocer a fondo el caso”.

Rojas cerró su discurso con la frente bien en alto: “Yo creo que lo que más admiran de mi hoy las mujeres es que me prioricé. No quedé estancada en el duelo, dejé de lado la culpa -pensá que muchas mamás no salen de noche, cuando se separan, por lo que pueden pensar sus hijos- , levanté la cabeza y dije: ‘Soy una mujer, voy a pensar en mi y tengo derecho a disfrutar de la vida porque no le debo nada a nadie”.