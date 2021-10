La sorprendente revelación del Tucu López sobre Sabrina Rojas: "Me flasheó"

El "Tucu" López dio una extensa entrevista en la que reveló que quiere que su relación con Sabrina Rojas dure para siempre y que le encantaría ser padre con ella.

Luis "Tucu" López y Sabrina Rojas tienen una relación que cada vez se afianza más, lejos de que cuando revelaron que estaban en pareja muchos pensaron que se trataba de algo pasajero. El actor de Sex le dio una extensa entrevista a la revista Para Ti, demostró que está muy enamorado de Rojas y hasta reveló que le gustaría ser padre y formar una familia con la actriz.

Entrevistado por Para Ti, el "Tucu" López dejó fuertes declaraciones sobre el avance de su relación con Sabrina Rojas, cómo hizo para conquistarla y qué lo enamora de ella. "Vi esos ojos de otro planeta y dije: 'Ah, perdón: ¿De dónde salió este ser humano tan bello, por Diossssss?'", contó el locutor, que conoció a la actriz cuando fue con sus amigas a ver Sex, la obra de José María Muscari que él protagoniza desde hace ya casi dos años. "Lo confieso: Sabrina me flasheó desde el primer momento en que la vi. Es más, terminó la obra, conseguí su teléfono y esa misma noche le escribí", agregó el "Tucu".

El locutor reconoció que la conquista "fue por etapas" al revelar que a Rojas le gustaron los platos que le preparó en sus primeras dos citas. "Desde esa primera vez en que la vi supe que Sabrina iba a ser alguien importante en mi vida", sumó López, muy enamorado. Entre las características que más lo atrajeron de Rojas, destacó tres: "Me enamoró que fuera una mujer tan sencilla y terrenal, además tiene un gran sentido del humor". Con una catarata de elogios, el locutor agregó que la actriz es "la mujer menos pretenciosa del mundo", dado que se "copa en todos los planes" que le propone.

Reconocido como un romántico y "extremadamente sensible", López contó que no teme en expresarle a Rojas lo que siente: "¡Ya le debe resultar insoportable escucharme!". Además, contó que dentro de 10 años se imagina aún con la actriz porque quiere "que esta relación dure para siempre y formar una familia con ella". En ese sentido, también afirmó que le "encantaría" ser padre con ella, aunque reconoció que "es un paso súper power porque Sabri tiene dos hijos" y él ninguno. De cualquier forma, imagina una familia ensamblada con ellos, Esperanza y Fausto (los hijos de Rojas y Luciano Castro), y Ranzio y Elvis (el perro de los chicos y el de él).

Tucu López reveló que todavía no conoce a los hijos de Sabrina Rojas

En un tramo de la entrevista con Para Ti, el "Tucu" reconoció que es "muy familiero", por lo que la pregunta sobre que todavía no conoció a los hijos de Sabrina Rojas se volvió ineludible. "Esa decisión es sólo de ella y yo la respeto 100%", explicó López, que también aseguró que el tema le genera "mucha ansiedad, expectativa y alegría". "No me asusta para nada porque suelo tener muy buen vínculo con los chicos así que espero que, en este caso, no falle", sumó el locutor.