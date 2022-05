Rodrigo Lussich se cansó de "La Negra" Vernaci: "Gente de mierda"

Rodrigo Lussich expuso su enemistad con la legendaria locutora y conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci, quien también es su colega en Pop Radio.

Rodrigo Lussich arrancó su programa radial con un reclamo furioso para Elizabeth "La Negra" Vernaci, a quien tildó de "prejuiciosa" y "traicionera" a pesar de que son compañeros en Pop Radio. "Es gente de mierda", sentenció el periodista de espectáculos.

"Me tuve que comer un garrón esta mañana. De esos golpes secos que te da siempre la gente traicionera", comenzó a decir Lussich en ATR, su programa radial en Pop Radio, antes de arremeter contra la legendaria conductora de radio. "Lo cierto es que había alguien esperando a Roberto Pettinato, que está en días muy demandado por la prensa por toda la cuestión pública de su hijo. No era de mi programa, de Socios del Espectáculo", agregó muy enojado.

Se reaviva una vieja pelea

Indignado, el colega de Adrián Pallares en El Trece comentó que tiempo atrás tuvo un desencuentro con Vernaci por la actitud de un notero que él no había autorizado y que terminó en un fuerte cruce entre ambos. El nuevo conflicto con la conductora reavivó el enfrentamiento y Lussich decidió no callarse su bronca: "Me pareció de lo más injusto porque la verdad que hay gente con la que yo no elijo meterme, porque es gente de mierda. Nos sacaron del aire en un momento, también por presión de la gente de mierda que había acá (en la radio). Nosotros salimos del aire y porque ustedes lo pidieron nosotros volvimos. Y si mañana me tengo que ir, me vuelvo a ir".

"Tiene un prejuicio de la san put.. conmigo. No sabe quién soy, no me conoce, no tiene ni idea, y sin embargo me da, me da, me da y me da. Me callo, ¿pero saben qué? No me callo más. Si me quieren sacar del aire ahora mismo, sáquenme del aire ahora mismo", siguió tras agradecer que está en el aire gracias al agite de los oyentes que le pidieron que regrese.

Furioso, Rodrigo Lussich le dejó una clara advertencia a Elizabeth Vernaci, quien recientemente tuvo la baja de Humberto Tortonese -su icónica dupla- en el magazine radial que conduce por Pop Radio: "Pero tengo las bolas bien puestas, me llamo Rodrigo Lussisch, tengo 50 años, soy un conductor de la radio, de la televisión, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste".