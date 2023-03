Ni Guillermina Valdés ni Paula Robles: Marcelo Tinelli reveló quién fue su gran amor

Marcelo Tinelli brindó declaraciones sobre su llegada a América TV y sorprendió tras revelar cuál fue el amor de toda su vida.

Marcelo Tinelli habló de todo en medio de su llegada a América TV como gerente artístico y conductor de dos programas. Entre los temas vinculados a su nuevo proyecto, "El Cabezón" se refirió a su primer amor y descartó a las famosas parejas que tuvo como Guillermina Valdés, Soledad Aquino y Paula Robles.

Finalmente se confirmó la llegada de Marcelo Tinelli a América TV, tras algunos rumores que aseguraban su alejamiento del canal de Daniel Vila. En este contexto, brindó declaraciones a LAM, programa conducido por Ángel De Brito, y recordó algunas situaciones personales que lo hicieron emocionar.

"Lo viví muy poco, pero a mi papá lo extraño mucho. Lo viví diez años nada más de mi vida. Me hubiera encantado que él pudiera ver algo de lo que yo hice", expresó. El padre de Tinelli que se llamaba Dino Hugo, falleció por cirrosis a los 38 años. "El Cabezón" contó que era periodista deportivo y tenía una florería en Bolívar, su ciudad natal.

Frente a esta trágica situación que ocurrió cuando tenía 10 años, su mamá, María Esther Domeño, tomó la decisión de no volver a vivir más en Bolívar y se mudaron a Capital Federal. Allí fue cuando reveló quién fue el gran amor con el que se refugió años más tarde luego de ese mal momento.

"Volví después de mucho tiempo, cuando me puse de novio con una chica de Bolívar, con Alejandra, a los 19 años. Para mí fue todo un tema", confesó sobre Alejandra Garayalde, su primera pareja que hasta el día de hoy la recuerda. Además, expuso que su madre tuvo una depresión que desembocó en esquizofrenia. Estas situaciones personales sorprendieron al mundo del espectáculo, teniendo en cuenta que no se sabe mucho del pasado de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli reveló detalles sobre su soltería, lejos de Guillermina Valdés: "Conocí chicas"

Marcelo Tinelli rompió el silencio y contó toda la verdad sobre su vida sentimental, a casi un año de su separación de Guillermina Valdés, después de nueve años juntos y un hijo en común.

El conductor confirmó su ruptura con Guillermina en mayo de 2022, después de varias semanas de rumores. Desde entonces, no se lo vio en pareja con nadie más, a diferencia de la actriz, quien fue vista con otros hombres recientemente, como con Santiago Maratea y Javier García.

Ahora, abrió su corazón y habló sobre la etapa de soltería que está transitando y admitió que conoció a muchas mujeres durante este último tiempo. Todo ocurrió durante un móvil con LAM (América TV), cuando Ángel de Brito le preguntó si está conociendo a alguien, ya que esta soltero hace bastante tiempo. "Me encanta la vida de soltería", contestó Tinelli, tratando de evadir la respuesta.

Y aclaró que esto último no tiene que ver con que Guillermina lo mantenía atado, sino con cómo él mismo actúa cuando está en pareja. "Este es un momento lindo para disfrutar, pero obvio que conocí chicas", deslizó. Cuando De Brito le preguntó cómo conocía a las mujeres generalmente, Tinelli no dio detalles, pero aseguró que no conoce mujeres por Instagram ni en boliches.